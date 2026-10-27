विराट कोहली ने हैरी केन को बैलन डी'ओर मिलने पर दी बधाई, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन को साल 2026 का बैलन डी'ओर पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अक्सर कम सक्रिय रहने वाले कोहली ने इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से एक बेहद खास और दिल छू लेने वाला संदेश साझा किया। उन्होंने केन को इस पुरस्कार का असली हकदार बताया है। आइए जानते हैं कोहली ने संदेश में क्या कहा।
बधाई
कोहली ने केन को किस तरह दी बधाई?
कोहली ने एक्स पर लिखा, 'हैरी केन मेरे दोस्त, तुम इस पुरस्कार के हर एक हिस्से के हकदार हो। आपकी लचक, कड़ी मेहनत और ईमानदारी, जिसके साथ तुमने इतने सालों तक शीर्ष स्तर पर फुटबॉल खेली है, वह काबिले तारीफ है।'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं आपके लिए वास्तव में बेहद खुश हूं। भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए बहुत-बहुत बधाई।'
बयान
केन ने पुरस्कार को लेकर क्या दिया बयान?
केन ने कहा, "मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा नर्वस था। यह मैच को खेलने से अलग अनुभव है क्योंकि यहां चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर थीं।"
मंच पर ट्रॉफी लेते समय भावुक हुए केन ने पोस्ट में भी लिखा, 'मैं लगभग अवाक हूं। बैलन डी'ओर को इस अद्भुत आयोजन के लिए धन्यवाद। लंदन में होना इसे और खास बनाता है। मेरे साथियों और क्लब के बिना यह संभव नहीं था। बायर्न म्यूनिख का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए विशेषाधिकार है।'
उपलब्धि
केन यह पुरस्कार जीतने वाले इंग्लैंड के 5वें खिलाड़ी बने
केन बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले 5वें इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सर स्टेनली मैथ्यूज, सर बॉबी चार्लटन, केविन कीगन और ओवेन ही यह पुरस्कार अपने नाम कर पाए हैं।
बड़ी बात यह है कि केन ने यह पुरस्कार हासिल करते हुए इंग्लैंड का 25 सालों से चला आ रहा सूखा भी खत्म किया है।
उनसे पहले साल 2001 में इंग्लैंड के माइकल ओवेन ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था।