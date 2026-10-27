विराट कोहली ने हैरी केन को बैलन डी'ओर मिलने पर दी बधाई, जानिए क्या कहा

केन ने कहा, "मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा नर्वस था। यह मैच को खेलने से अलग अनुभव है क्योंकि यहां चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर थीं।"

मंच पर ट्रॉफी लेते समय भावुक हुए केन ने पोस्ट में भी लिखा, 'मैं लगभग अवाक हूं। बैलन डी'ओर को इस अद्भुत आयोजन के लिए धन्यवाद। लंदन में होना इसे और खास बनाता है। मेरे साथियों और क्लब के बिना यह संभव नहीं था। बायर्न म्यूनिख का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए विशेषाधिकार है।'