फिल्म 'ऑब्सेशन' में अपनी आवाज देंगे वरुण और कृति

'ऑब्सेशन' में अपनी आवाज का जादू चलाएंगे वरुण धवन-कृति सैनन, इस दिन आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 12:52 pm Oct 27, 202612:52 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन और कृति सैनन ने 'भेड़िया' निर्देशक अमर कौशिक के साथ रीयूनियन का वीडियो साझा कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। अटकलें लगने लगी थीं कि शायद वह 'भेड़िया 2' के लिए साथ आ रहे हैं। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वरुण और कृति असल में करी बार्कर की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' (2026) के लिए साथ आ रहे हैं जो जल्द OTT पर दस्तक देगी। दोनों इसके हिंदी संस्करण को अपनी आवाज देंगे।