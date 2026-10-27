'रामायण' के 7 दिनों में बिके बंपर टिकट, जानें एडवांस बुकिंग से कितनी हुई कमाई

फिल्म हिंदी बुकिंग में सबसे आगे है, जिसने अब तक 11.34 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके बाद कन्नड़ है, जिसने 1.38 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि तेलुगु ने 42.33 लाख रुपये जुटाए हैं।

'रामायण' की एडवांस बुकिंग में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां 35,085 टिकट बिकने से फिल्म ने 2.62 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसके बाद मुंबई है, जहां 27,875 टिकटों से 1.94 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।