'रामायण' के 7 दिनों में बिके बंपर टिकट, जानें एडवांस बुकिंग से कितनी हुई कमाई
क्या है खबर?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से करीब 15 दिन पहले, दशहरा यानी 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इसके बाद से ही फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक हफ्ते से भी कम समय में रणबीर कपूर की 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग के जरिए शानदार कमाई कर ली है।
एडवांस बुकिंग
इतनी हुई 'रामायण' की एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने एडवांस टिकट बिक्री के जरिए 13.14 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। पूरे भारत में इस फिल्म के लगभग 2.43 लाख टिकट बिक चुके हैं।
ताजा अपडेट के मुताबिक, सुबह 6 बजे के बाद 2.77 लाख रुपये की कीमत के टिकट बुक किए गए हैं।
हालांकि, एडवांस बुकिंग के आंकड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद शुरू होगी।
कमाई
हिंदी भाषा में हुई सबसे ज्यादा बुकिंग
फिल्म हिंदी बुकिंग में सबसे आगे है, जिसने अब तक 11.34 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके बाद कन्नड़ है, जिसने 1.38 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि तेलुगु ने 42.33 लाख रुपये जुटाए हैं।
'रामायण' की एडवांस बुकिंग में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां 35,085 टिकट बिकने से फिल्म ने 2.62 करोड़ रुपये की कमाई की है।
इसके बाद मुंबई है, जहां 27,875 टिकटों से 1.94 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
जानकारी
ये है 'रामायण' की स्टारकास्ट
नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' तथा यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' द्वारा निर्मित 'रामायण' में रणबीर और यश के साथ-साथ साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता और कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे।