माधुरी दीक्षित का डांस वीडियो वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madhuridixitnene)

शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर जमकर नाचीं रेखा और माधुरी दीक्षित, वीडियो हो रहा वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 10:02 am Sep 19, 202510:02 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 75 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के जश्न का अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेखा और माधुरी दीक्षित को 'कैसी पहेली जिंदगानी' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर ने उनका खूब साथ दिया, वहीं शबाना माइक पकड़े गाना गाती नजर आ रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।