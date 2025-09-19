शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर जमकर नाचीं रेखा और माधुरी दीक्षित, वीडियो हो रहा वायरल
क्या है खबर?
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 75 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के जश्न का अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेखा और माधुरी दीक्षित को 'कैसी पहेली जिंदगानी' गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर ने उनका खूब साथ दिया, वहीं शबाना माइक पकड़े गाना गाती नजर आ रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो
जावेद अख्तर के साथ शबाना ने किया डांस
एक अन्य वीडियो में शबाना को अपने पति जावेद अख्तर के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। दोनों को 'प्रिटी लिटिल बेबी' गाने पर थिरकते देखा गया। इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोग तालियां बजाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रिया देते दिखे। एक ने लिखा, 'बॉलीवुड की सबसे सम्मानित जोड़ियों में से एक।' एक लिखते हैं, 'बेहतरीन जोड़ी, जबरदस्त डांस किया।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Total Diva Goals 😍#Rekha ji, #VidyaBalan, #MadhuriDixit and #UrmilaMatondkar light up #ShabanaAzmi’s birthday celebration.✨#Celebs pic.twitter.com/gwhOhkJetz— Filmfare (@filmfare) September 18, 2025