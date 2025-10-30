दुलकर सलमान की 'कांथा' का टाइटल ट्रैक 'रेज ऑफ कांथा' जारी, जानिए फिल्म की रिलीज तारीख
क्या है खबर?
अभिनेता दुलकर सलमान अपनी बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म 'कांथा' से सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। 30 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक 'रेज ऑफ कांथा' जारी कर दिया है। झानु चंथर ने गाने को कंपोज किया है, जबकि योगी बी ने बहुत खूबसूरती के साथ इसमें रैप किया है। इससे पहले, 'कनमनी नी' रिलीज हुआ था। इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। आइए जानते हैं 'कांथा' फिल्म के बारे में।
रिलीज
'कांथा' इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी
राणा दग्गुबाती ने एक्स पर 'रेज ऑफ कांथा' जारी करते हुए लिखा, 'आपके अंदर की आग अब एक उग्र साउंडट्रैक में बदल गई है। रेंज ऑफ कांथा' वीडियो अभी जारी।' फिल्म का लेखन और निर्देशन सेल्वामणि सेल्वराज ने किया है, जबकि निर्माता दुलकर, जोम वर्गीस, राणा दग्गुबाती और प्रशांत पोटलुरी हैं। फिल्म अगले महीने 14 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दुलकर के अलावा इसमें समुथिरकानी और भाग्यश्री बोरसे ने अभिनय किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The fire within you now has a Raging soundtrack.🔥— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) October 30, 2025
Unleashing “Rage of Kaantha” - lyrical video OUT NOW!⚡https://t.co/SeMBOweAjk
A @SpiritMediaIN and @DQsWayfarerFilm production 🎬#Kaantha #DulquerSalmaan #RanaDaggubati #SpiritMedia #DQsWayfarerfilms #Bhagyashriborse… pic.twitter.com/nKcGkXhYct