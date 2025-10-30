दुलकर सलमान की 'कांथा' का टाइटल ट्रैक 'रेज ऑफ कांथा' जारी, जानिए फिल्म की रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 06:20 pm Oct 30, 202506:20 pm

क्या है खबर?

अभिनेता दुलकर सलमान अपनी बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म 'कांथा' से सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए कमर कस रहे हैं। 30 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक 'रेज ऑफ कांथा' जारी कर दिया है। झानु चंथर ने गाने को कंपोज किया है, जबकि योगी बी ने बहुत खूबसूरती के साथ इसमें रैप किया है। इससे पहले, 'कनमनी नी' रिलीज हुआ था। इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। आइए जानते हैं 'कांथा' फिल्म के बारे में।