रवि मोहन की पत्नी की मांग पर हाईकोर्ट का सख्त फरमान, कहा- 2 हफ्ते में दें फैसला मनोरंजन Jun 10, 2026

अभिनेता रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच तलाक का मामला चल रहा है। आरती ने हर महीने 40 लाख रुपये के अंतरिम गुजारा भत्ते की मांग करते हुए अर्जी दी है।

आरती का कहना है कि उन्हें अप्रैल 2025 से बच्चों की पढ़ाई और उनके बुनियादी खर्चों के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है।

उनका कहना है कि यह रकम उन्हें और उनके बच्चों का गुजारा चलाने में तब तक काम आएगी, जब तक तलाक का मामला अंतिम रूप नहीं ले लेता।