रवीना टंडन निभाएंगी प्रधानमंत्री की मां का किरदार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialraveenatandon)

रवीना टंडन फिल्म 'मां वंदे' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निभाएंगी किरदार

लेखन ज्योति सिंह 06:26 pm Nov 13, 202506:26 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन हमेशा से दमदार किरदार निभाने के लिए जानी गई हैं। फिल्म 'पटना शुक्ला' और 'लॉयर' में उनके निभाए गए किरदारों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। खबर है कि अभिनेत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का हिस्सा बन गई हैं, जिसका नाम 'मां वंदे' होगा। फिल्म में उन्हें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां हीराबेन का किरदार निभाते देखा जाएगा। क्रांति कुमार च फिल्म का निर्देशन करेंगे। मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभाएंगे।