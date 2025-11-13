'दे दे प्यार...2' की रिलीज से पहले रकुल प्रीत सिंह पहुंची सिद्धिविनायक, बप्पा से लिया आशीर्वाद
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का इंतजार खत्म हो रहा है। इससे पहले अभिनेत्री मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसमें रकुल को बप्पा का अशीर्वाद लेने के बाद पैपराजी को प्रसाद वितरित करते देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अजय और रकुल की आगामी फिल्म 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है।
पीले कपड़े पहने नजर आईं रकुल
रकुल ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वह पीले रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आईं। अभिनेत्री काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। रकुल ने जिस तरह दाहिने हाथ से लोगों में प्रसाद का वितरण किया, ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। बता दें कि फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
November 13, 2025