'दे दे प्यार...2' की रिलीज से पहले रकुल प्रीत सिंह पहुंची सिद्धिविनायक, बप्पा से लिया आशीर्वाद

पीले कपड़े पहने नजर आईं रकुल

रकुल ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वह पीले रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आईं। अभिनेत्री काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। रकुल ने जिस तरह दाहिने हाथ से लोगों में प्रसाद का वितरण किया, ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। बता दें कि फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।