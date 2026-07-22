रत्ना पाठक सिस्टम पर बरसीं, बोलीं- अपने छात्रों के साथ खड़े नहीं हो सकते, कैसा विश्वगुरु?

रत्ना ने कहा, "अब समय आ गया है कि हम आपसे माफी मांगें। मेरी पीढ़ी ने ही हालात यहां तक पहुंचने दिए। हम सब होते देख रहे थे, फिर भी सही समय पर इसे रोक नहीं पाए, इसलिए अब हमारे पास आपको राह दिखाने का नैतिक अधिकार नहीं बचा।"

अपनी अपील समाप्त करते हुए अभिनेत्री ने छात्रों को समर्थन कर कहा, "लेकिन आपके साथ खड़े होने की हमारी पूरी निष्ठा है। आप जब भी बुलाएंगे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे।"