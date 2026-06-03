रश्मिका मंदाना ने 'कॉकटेल 2' के ट्रेलर लॉन्च पर अपने इस अंदाज से जीता सबका दिल
मनोरंजन
रश्मिका मंदाना अपनी आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने खास अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
वह पाउडर-ब्लू स्लीवलेस ब्लाउज, ग्रे पिनस्ट्राइप ट्राउजर और एक ओवरसाइज्ड ब्लैक ब्लेजर में सॉफ्ट-पावर लुक में नजर आ रही थीं।
उनके इस पहनावे को एक विंटेज गिवेंची टाई ने एक मजेदार मोड़ दिया, जिससे उनका पूरा कपड़ा आकर्षक दिख रहा था।
रश्मिका 'कॉकटेल 2' में निभाएंगी दीया का किरदार
अपने लुक को उन्होंने जिमी चू पंप्स और खुले, सहज बालों के साथ पूरा किया, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। विजय देवरकोंडा के साथ हाल ही में हुई शादी के बाद रश्मिका इवेंट में काफी कॉन्फिडेंट और खुश नजर आ रही थीं।
'कॉकटेल 2' में वह शाहिद कपूर और कृति सैनन के साथ दीया का किरदार निभा रही हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में 'रणबाली' और 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' शामिल हैं।