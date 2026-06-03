रश्मिका मंदाना ने 'कॉकटेल 2' के ट्रेलर लॉन्च पर अपने इस अंदाज से जीता सबका दिल

रश्मिका 'कॉकटेल 2' में निभाएंगी दीया का किरदार

अपने लुक को उन्होंने जिमी चू पंप्स और खुले, सहज बालों के साथ पूरा किया, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। विजय देवरकोंडा के साथ हाल ही में हुई शादी के बाद रश्मिका इवेंट में काफी कॉन्फिडेंट और खुश नजर आ रही थीं।

'कॉकटेल 2' में वह शाहिद कपूर और कृति सैनन के साथ दीया का किरदार निभा रही हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में 'रणबाली' और 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' शामिल हैं।