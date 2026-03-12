साउथ से बॉलीवुड तक, रश्मिका मंदाना इन 6 बड़ी फिल्मों से करेंगी बॉक्स ऑफिस पर राज

भारतीय सिनेमा में 'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है। 'पुष्पा: द राइज' की वैश्विक सफलता के बाद, रश्मिका अब रुकने के मूड में नहीं हैं और अब वो अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। एक नजर रश्मिका की आने वाली चर्चिच फिल्मों पर।

#1 'मायसा' रश्मिका की आगामी फिल्मों की सूची में 'मायसा' एक बेहद खास और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये एक तेलुगू एक्शन ड्रामा है, जिसमें रश्मिका एक ऐसी सशक्त नायक की भूमिका निभा रही हैं, जो पूरी फिल्म की जान और रूह है। इस फिल्म में रश्मिका एक गोंड आदिवासी महिला के रूप में नजर आएंगी। निर्देशक रविंद्र पुल्ले ने रश्मिका के किरदार को काफी बारीकी से गढ़ा है। फिल्म इसी साल के अंत तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

#2 'रणबाली' रश्मिका की आगामी फिल्मों में 'रणबाली' खूब चर्चा में है, क्योंकि इसमें वो अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी। शादी के बाद ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें रायलसीमा के स्वतंत्रता सेनानी रणबाली (विजय) के ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। रश्मिका 'जयम्मा' के किरदार में हैं, जो एक मजबूत और महत्वाकांक्षी पत्नी है। फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#3 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता के बाद दर्शक इसके तीसरे भाग यानी 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की कहानी इस बार पुष्पा राज (अल्लू अर्जुन) द्वारा अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से हासिल करने पर केंद्रित होगी, जिसमें रश्मिका का किरदार श्रीवल्ली पहले से कहीं अधिक मजबूत और महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देगा। फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। ये 2028 तक दर्शकों के बीच आ सकती है।

