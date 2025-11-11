'द गर्लफ्रेंड' की OTT रिलीज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashmika_mandanna)

रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' सिनेमाघरों के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 06:00 pm Nov 11, 202506:00 pm

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने अभिनय के दम पर सिर्फ दक्षिण में नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी खास पहचान बनाई है। आयुष्मान खुराना के साथ 'थामा' में उनके पिशाचिनी वाले किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। फिलहाल अभिनेत्री हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में छाई हैं। यह ऐसी फिल्म है, जिसका दारोमदार रश्मिका पर है और अपनी शानदार अदाकारी के लिए वो खूब वाहवाही बटोर रही हैं। जानिए 'द गर्लफ्रेंड' किस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी।