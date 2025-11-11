रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' सिनेमाघरों के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक
क्या है खबर?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने अभिनय के दम पर सिर्फ दक्षिण में नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी खास पहचान बनाई है। आयुष्मान खुराना के साथ 'थामा' में उनके पिशाचिनी वाले किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। फिलहाल अभिनेत्री हालिया रिलीज फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में छाई हैं। यह ऐसी फिल्म है, जिसका दारोमदार रश्मिका पर है और अपनी शानदार अदाकारी के लिए वो खूब वाहवाही बटोर रही हैं। जानिए 'द गर्लफ्रेंड' किस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी।
OTT
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म
ओटीटीप्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका अभिनीत फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार कथित तौर पर नेटफ्लिक्स ने महंगे दाम में खरीदे हैं। बताया जाता है कि यह सौदा निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले कर लिया था। मतलब ये कि 'द गर्लफ्रेंड' को सिनेमाघरों के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि, इसमें अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये OTT पर आ सकती है।
फिल्म
'द गर्लफ्रेंड' की कास्ट और कहानी
रश्मिका के अलावा, 'द गर्लफ्रेंड' में दीक्षित शेट्टी अहम किरदार में हैं, जो कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं। फिल्म का निर्देशन राहुल रवींद्रन ने किया है। फिल्म की कहानी रश्मिका के किरदार भूमा के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अपने बॉयफ्रेंड विक्रम (दीक्षित) से रिश्ते में उचित ब्रेक लेने की सुझाव देती हैं। कहानी में प्रेम कहानी, जुनून, टॉक्सिक रिश्तों और भावनाओं को बखूबी पेश किया गया है। फिल्म तेलुगू, तमिल और हिंदी समेत अन्य भाषाओं में रिलीज हुई है।