रश्मिका मंदाना की पिछली फिल्मों का हाल, एक में सलमान का स्टारडम भी ना आया काम
क्या है खबर?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अच्छी-खासी पहचान बना ली है। पिछली बार उन्हें सलमान खान के साथ हिंदी फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था। रश्मिका फिलहाल आयुष्मान खुराना के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, जो निर्माता दिनेश विजान के हॉरर यनिवर्स का हिस्सा है। आइए जानें रश्मिका की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा रहा।
#1
'कुबेरा'
शुरुआत करते हैं 'कुबेरा' से, जो इसी साल बड़े पर्दे पर आई थी और इस फिल्म में रश्मिका के साथ-साथ नागार्जुन अक्किनेनी, धनुष और जिम सर्भ मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को 120 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया और इसने दुनियाभर में 135 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। उधर समीक्षकों ने भी इस फिल्म की कहानी को खूब सराहा था। अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म देखी जा सकती है।
#2
'सिकंदर'
साल 2025 में रश्मिका पहले सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' लेकर आई थीं। 200 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म को भारत में 100 करोड़ रुपये कमाने में पसीने छूट गए थे। फिल्म में न तो रश्मिका की एक्टिंग ने कमाल किया और ना ही सलमान के स्टारडम का इसे फायदा मिला। दुनियाभर में ये फिल्म महज 184 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी।
#3
'छावा'
रश्मिका की साल 2025 में आई फिल्म 'छावा' ब्लॉकबस्टर रही थी। विक्की कौशल फिल्म के हीरो थे और रश्मिका ने येसुबाई भोंसले का किरदार निभाया था। 120 करोड़ रुपये इस फिल्म को बनाने में लगे थे और इसने सिर्फ भारत में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। आप लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।
#4 और #5
'पुष्पा 2: द रूल' और 'एनिमल'
साल 2024 में रश्मिका फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' लेकर आई थीं, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान उठा दिया था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका अभिनीत 400 से 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनियाभर में 1,734 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। उधर रश्मिका की साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' ने 100 करोड़ के बजट में 915 करोड़ रुपये कमाए थे। ये दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं।