'धुरंधर' से पहले रणवीर सिंह की इन फिल्मों को OTT पर देख डालें, रेटिंग है जबरदस्त

निर्देशक आदित्य धर की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' से रणवीर सिंह तहलका मचाने आ रहे हैं। फिल्म 5 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी। इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रापमाल प्रमुख किरदारों में हैं। 'धुरंधर' के ट्रेलर और गानों ने पहले ही लोगों का फिल्म के प्रति उत्साह बढ़ा दिया है। खैर फिल्म की रिलीज में थोड़ा वक्त है इसलिए रणवीर की अन्य फिल्में OTT पर देखी जा सकती हैं जिन्हें IMDb पर जबरदस्त रेटिंग मिली है।

#1 'पद्मावत' संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'पद्मावत' 2018 में रिलीज हुई थी। रणवीर ने फिल्म में खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। यह उनके द्वारा निभाए गए अब तक के दमदार किरदारों में से एक रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी मुख्य किरदारों में नजर आए थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है और इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है।

#2 'सिंबा' रोहित शेट्‌टी के कॉप यूनिवर्स की फिल्म 'सिंबा' रणवीर के करियर की हिट फिल्मों में से एक रही है। इसमें पहली बार उन्हें पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते हुए देखा गया था। फिल्म में उनके साथ सारा अली खान मुख्य किरदार में नजर आई थीं। इसके अलावा अजय देवगन के कैमियो ने इसमें चार चांद लगा दिए थे। 2018 में रिलीज हुई 'सिंबा' को IMDb पर 5.5 की रेटिंग दी गई है। इसे ZEE5 पर देखा जा सकता है।

Advertisement