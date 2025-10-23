सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की इस हरकत से बरगलाए करण जौहर

करण जौहर आलिया भट्ट से लेकर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर तक कई स्टार किड्स को बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को बॉलीवुड में लाने का श्रेय करण को ही जाता है। हालांकि, धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इब्राहिम की पहली फिल्म 'नादानियां' की न सिर्फ दर्शकाें और समीक्षकों, बल्कि फिल्म के हीरो इब्राहिम ने भी बुराई की। खबर है कि ये करण को उनकी यही हरकत नागवार गुजरी है।

रिपोर्ट इब्राहिम से नाराज करण खबरों के मुताबिक, फिल्ममेकर करण जौहर नाराज हैं क्योंकि इब्राहिम, जिन्होंने करण के प्रोडक्शन हाउस के तहत अपनी पहली फिल्म 'नादानियां' से डेब्यू किया था, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ये फिल्म बहुत खराब थी। इब्राहिम के इस बयान ने बॉलीवुड में चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि पहले जब फिल्म को सोशल मीडिया पर आलोचना मिली थी, तब इब्राहिम ने अपनी इसी फिल्म का बचाव किया था।

बयान जानिए ऐसा क्या कहा था इब्राहिम ने इब्राहिम ने एस्क्वायर इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'नादानियां' बहुत खराब फिल्म थी। उन्होंने ये भी बताया कि नफरत से भरी ट्रोलिंग उन्हें कैसे प्रभावित करती है। इब्राहिम बोले, "अगर भविष्य में मैं कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देता हूं तो मैं चाहूंगा कि दर्शक मेरी उतनी ही तारीफ करें, जितनी उन्होंने मेरी ट्रोलिंग की थी। कुछ समय पहले तक सब मेरे लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे और 'नादानियां' के बाद माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ गया है।"

रिपोर्ट क्या एहसान फरामोश निकले इब्राहिम? डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, इब्राहिम की इस सीधी-सपाट बयानबाजी से करण और उनके करीबी हैरान रह गए हैं। निर्माता के एक करीबी सूत्र ने बताया, "करण के लिए किसी का एहसान न मानना कोई नई बात नहीं है। उनके खोजे हुए कई कलाकार एहसान फरामोश निकले हैं। करण ने इब्राहिम को लॉन्च करने का वादा किया था और उन्होंने वो वादा निभाया। लोगों के मना करने के बावजूद उन्होंने 'नादानियां' के बाद उनके साथ 'सरजमीन' भी बनाई।"

सूत्र 'नादानियां' माना खराब थी तो फिर 'सरजमीन' क्यों नहीं चली?- सूत्र सूत्री ने आगे ये भी कहा कि अब अगर इब्राहिम को लगता है कि 'नादानियां' खराब थी तो फिर 'सरजमीन' क्यों नहीं चली? रिपोर्ट के अनुसार करण को इब्राहिम की बातें बड़ी बुरी लगीं। करण ने इब्राहिम को मौका देने के लिए और उन पर बहुत मेहनत की थी, उन्हें लेकर 2 फिल्में तक बनाईं, लेकिन अब जब इब्राहिम ने पहली फिल्म को खराब कहा तो करण खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

तुलना इब्राहिम की सैफ से भी की जा रही तुलना करण के करीबी दूसरे सूत्र ने बताया कि सैफ को भी अपने करियर की शुरुआत में झटका लगा था, जब उन्हें उनकी पहली फिल्म 'बेखुदी' से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी उस फिल्म या उसके निर्माताओं के बारे में बुरा नहीं बोला और ना ही कभी इसका दोष निर्माताओं पर मढ़ा। करण इस वजह से नाराज हैं कि इब्राहिम ने असफलता का ठीकरा फिल्म पर फोड़ा। उन्हें सार्वजनिक तौर पर फिल्म की बुराई नहीं करनी चाहिए थी।