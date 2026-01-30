रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी ने की नई शुरुआत, महादेव से मांगा आशीर्वाद

राशा थडानी हुईं महादेव की भक्ति में लीन

लेखन ज्योति सिंह 12:13 pm Jan 30, 202612:13 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने 'आजाद' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल न हुई लेकिन राशा ने अपने अभिनय और डांस की कला से लोगों को मुरीद बना लिया। जल्द ही वह अपनी दूसरी फिल्म 'लाइक लाइका' के जरिए दर्शकों का दिल जीतते दिखाई देंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक नई शुरुआत की है। इसके लिए राशा महादेव की शरण में पहुंची और उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया।