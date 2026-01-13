LOADING...
राशा थडानी-अभय वर्मा की फिल्म 'लाइकी लाइका' का पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज
लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
04:34 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने फिल्म 'आजाद' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। जनवरी, 2025 में रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों द्वारा ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिली थी। अब राशा अपनी दूसरी फिल्म 'लाइकी लाइका' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर और रिलीज का खुलासा हो गया है। सौरभ गुप्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राशा के साथ 'मुंज्या' वाले अभय वर्मा मुख्य किरदार में दिखाई देंगे।

'लाइकी लाइका' का दिलचस्प पोस्टर जारी

निर्माताओं ने 'लाइकी लाइका' के पोस्टर को बेहद दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। इसमें घिसे-पिटे स्नीकर्स की एक जोड़ी, लाल रंग के छींटे और एक उखड़ी हुई नीली दीवार पर ग्रैफिटी जैसा लोगो नजर आ रहा है। यह दमदार पोस्टर फिल्म में गहन रोमांटिक-एक्शन कहानी का संकेत देता है। पहली बार राशा और अभय की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके प्रशंसक भी उत्साहित हैं। 'लाइकी लाइका' 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों का रुख करेगी।

