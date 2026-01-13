राशा थडानी-अभय वर्मा की फिल्म 'लाइकी लाइका' का पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

पोस्टर

'लाइकी लाइका' का दिलचस्प पोस्टर जारी

निर्माताओं ने 'लाइकी लाइका' के पोस्टर को बेहद दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। इसमें घिसे-पिटे स्नीकर्स की एक जोड़ी, लाल रंग के छींटे और एक उखड़ी हुई नीली दीवार पर ग्रैफिटी जैसा लोगो नजर आ रहा है। यह दमदार पोस्टर फिल्म में गहन रोमांटिक-एक्शन कहानी का संकेत देता है। पहली बार राशा और अभय की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके प्रशंसक भी उत्साहित हैं। 'लाइकी लाइका' 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों का रुख करेगी।