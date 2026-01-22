बॉलीवुड में फिर दिखेगा लव ट्रायएंगल?

बॉलीवुड में फिर दिखेगा लव ट्रायएंगल, इन कलाकारों पर लग सकता है दांव

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Jan 22, 202609:48 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड में लव ट्रायएंगल पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिन्होंने हमेशा दर्शकों का दिल जीतने का काम किया है। इनमें 'कुछ कुछ होता है', 'देवदास' और 'बाजीराव मस्तानी' समेत कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। खबर है कि सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' के निर्माता जेनरेशन जेड के सितारों के साथ एक लव ट्रायएंगल प्रेम कहानी की योजना बना रहे हैं। यह सितारे राशा थडानी, नितांशी गोयल और रोहित श्रॉफ होंगे, जिनपर दांव लगाने की तैयारी है।