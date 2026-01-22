बॉलीवुड में फिर दिखेगा लव ट्रायएंगल, इन कलाकारों पर लग सकता है दांव
क्या है खबर?
बॉलीवुड में लव ट्रायएंगल पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिन्होंने हमेशा दर्शकों का दिल जीतने का काम किया है। इनमें 'कुछ कुछ होता है', 'देवदास' और 'बाजीराव मस्तानी' समेत कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। खबर है कि सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' के निर्माता जेनरेशन जेड के सितारों के साथ एक लव ट्रायएंगल प्रेम कहानी की योजना बना रहे हैं। यह सितारे राशा थडानी, नितांशी गोयल और रोहित श्रॉफ होंगे, जिनपर दांव लगाने की तैयारी है।
बातचीत
निर्माताओं और तीनों सितारों के बीच बातचीत जारी
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'नीरजा' (2016) के निर्माता अतुल कासबेकर और तनुज गर्ग राशा, नितांशी और रोहित जैसे अभिनेताओं से बातचीत कर रहे हैं। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "रोहित में एक सौम्य, रोमांटिक आकर्षण है, जो आज के समय में पर्दे पर दिखने वाले दबंग नायकों से बिल्कुल अलग है। 'मिसमैच्ड' से उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। नितांशी और राशा ने अपनी-अपनी पहली बॉलीवुड फिल्मों, 'लापता लेडीज' (2024) और 'आजाद' (2025) से दर्शकों का ध्यान खींचा।"
फैसला
प्रेम कहानी के लिए तीनों कलाकारों को साथ लाना होगा दिलचस्प
सूत्र के मुताबिक, निर्माताओं का मानना है कि इन तीनों कलाकारों को एक ऐसे क्षेत्र में साथ लाना दिलचस्प होगा, जिसमें उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया है। फिल्म के लिए अभिनेताओं के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन निर्माताओं ने अभी तक निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्र ने यह भी बताया कि मोहित सूरी की 'सैयारा' (2025) की सफलता को देखते हुए निर्माताओं ने इस तरह की फिल्म बनाने का फैसला लिया है।