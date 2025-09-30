LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में अपने लुक से लूट ली महफिल, देखा वायरल वीडियो?
ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में अपने लुक से लूट ली महफिल, देखा वायरल वीडियो?
ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में दिखाया टशन (तस्वीर: एक्स/@aishwaryafanclub)

ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में अपने लुक से लूट ली महफिल, देखा वायरल वीडियो?

लेखन ज्योति सिंह
Sep 30, 2025
02:52 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती से हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं। बात जब किसी कार्यक्रम में उनके शिरकत से जुड़ी हो तो फिर क्या ही कहना? एक बार फिर ऐश्वर्या ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींच लिया है। पेरिस फैशन वीक में अभिनेत्री जैसे ही रैंप पर उतरीं, दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर थम गईं। ऐश्वर्या ने मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया एक खूबसूरत परिधान पहना। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

ऐश्वर्या ने मोह लिया मन

वायरल

रैंप वॉक पर किया सिग्नेचर पोज

लॉरियल पेरिस की एंबेसडर के रूप में पेरिस फैशन वीक पहुंचीं ऐश्वर्या की तस्वीरें और वीडियो पर प्रशंसक खूब प्यार लुटा रहे हैं। अपने लुक, स्टाइलिश अंदाज और आत्मविश्वास से उन्होंने फिर साबित कर दिया कि फैशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अभिनेत्री ने हमेशा की तरह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। ऐश्वर्या को इससे पहले कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में देखा गया था और उस वक्त भी उनका देसी अवतार इंटरनेट पर छा गया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो