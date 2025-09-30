ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में दिखाया टशन (तस्वीर: एक्स/@aishwaryafanclub)

ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक में अपने लुक से लूट ली महफिल, देखा वायरल वीडियो?

लेखन ज्योति सिंह 02:52 pm Sep 30, 202502:52 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती से हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं। बात जब किसी कार्यक्रम में उनके शिरकत से जुड़ी हो तो फिर क्या ही कहना? एक बार फिर ऐश्वर्या ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींच लिया है। पेरिस फैशन वीक में अभिनेत्री जैसे ही रैंप पर उतरीं, दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर थम गईं। ऐश्वर्या ने मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया एक खूबसूरत परिधान पहना। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।