'धुरंधर 2' की जियो हॉटस्टार से 150 करोड़ की डील, फिर भी OTT पर क्यों नहीं आ रही फिल्म? 

मई के मध्य तक या उससे पहले OTT पर आने की उम्मीद कम

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में चलते रहने की इजाजत दे दी है। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश करने को कहा है। फिल्म के मेकर्स को 19 मार्च को रिलीज़ होने के बाद से अब तक हुई सारी कमाई का पूरा हिसाब रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए, ताकि इस मामले की सुनवाई के दौरान सब कुछ साफ और पारदर्शी बना रहे। मौजूदा जानकारी के हिसाब से, फिल्म मई के मध्य तक या उससे पहले OTT पर आने की उम्मीद कम ही है।