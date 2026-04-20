'धुरंधर 2' की जियो हॉटस्टार से 150 करोड़ की डील, फिर भी OTT पर क्यों नहीं आ रही फिल्म?
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 1,100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का शानदार कलेक्शन किया है। फिल्म ने दर्शकों का खूब दिल जीता, लेकिन जो लोग इसे OTT पर देखने की सोच रहे थे, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल, फिल्म की डिजिटल रिलीज़ में देरी 'त्रिदेव' नाम की एक पुरानी फिल्म से जुड़े कॉपीराइट विवाद के कारण हो रही है। जानकारी मिली है कि जियोहॉटस्टार के साथ इसके स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 150 करोड़ रुपये का एक बड़ा सौदा पहले ही हो चुका है।
मई के मध्य तक या उससे पहले OTT पर आने की उम्मीद कम
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में चलते रहने की इजाजत दे दी है। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश करने को कहा है। फिल्म के मेकर्स को 19 मार्च को रिलीज़ होने के बाद से अब तक हुई सारी कमाई का पूरा हिसाब रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए, ताकि इस मामले की सुनवाई के दौरान सब कुछ साफ और पारदर्शी बना रहे। मौजूदा जानकारी के हिसाब से, फिल्म मई के मध्य तक या उससे पहले OTT पर आने की उम्मीद कम ही है।