रणवीर सिंह ने छुए बुजुर्ग महिला के पैर, लोग बोले- इसे कहते हैं संस्कार
क्या है खबर?
रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें रणवीर को एक बुजुर्ग महिला से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। बांद्रा में डबिंग स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त अभिनेता ने महिला को पूरा सम्मान दिया। पहले पैर छुए, फिर गर्मजोशी से बातचीत की और आखिर में वहां से विदा लेने से पहले रणवीर ने महिला के हाथ चूमे। रणवीर का यह अंदाज उनके प्रशंसकों को पसंद आ रहा है।
प्रतिक्रिया
प्रशंसक दे रहे प्रतिक्रिया
इस वीडियो पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'संस्कार इसे ही कहते हैं।' एक लिखते हैं, 'बहुत ही अच्छे कलाकार, उम्दा और सभ्य इंसान हैं रणवीर।' एक ने लिखा, 'इनके माता-पिता ने बहुत अच्छी परवरिश दी है। उन्हें भी गर्व होगा।' काम के मोर्चे पर बात करें तो रणवीर जल्द ही फिल्म 'धुरंधर' में नजर आएंगी। उनकी यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आदित्य धर ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#RanveerSingh looks handsome in a black 🖤 jacket and a black 🖤 pair of trousers with a black 🖤 pair of sunglasses as he poses for the cameras 📸 at a dubbing studio 🎤 in Bandra 📍 He's got the looks, talent, and charm—all in one. 😍🌟 pic.twitter.com/drN8IHkKJy— Take One Filmy (@TakeOneFilmy) August 6, 2025