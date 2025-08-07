रणवीर सिंह ने छुए बुजुर्ग महिला के पैर

रणवीर सिंह ने छुए बुजुर्ग महिला के पैर, लोग बोले- इसे कहते हैं संस्कार

लेखन दीक्षा शर्मा 10:36 am Aug 07, 202510:36 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें रणवीर को एक बुजुर्ग महिला से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। बांद्रा में डबिंग स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त अभिनेता ने महिला को पूरा सम्मान दिया। पहले पैर छुए, फिर गर्मजोशी से बातचीत की और आखिर में वहां से विदा लेने से पहले रणवीर ने महिला के हाथ चूमे। रणवीर का यह अंदाज उनके प्रशंसकों को पसंद आ रहा है।