शाहरुख खान पर क्यों बरसे लिलिपुट? बोले- वो कमल हासन के चरणों की धूल भी नहीं

सुपरस्टार शाहरुख खान को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने की खबर उनके प्रशंसकों के लिए खास रही। उन्हें उनकी फिल्म 'जवान' के लिए ये सम्मान मिलेगा। अब शाहरुख फिर चर्चा में आ गए हैं और इस बार उन्हें चर्चा में लेकर आए हैं जाने-माने अभिनेता एमएम फारुकी उर्फ लिलिपुट। दरअसल, लिलिपुट ने शाहरुख की फिल्म 'जीरो' में उनके अभिनय की तुलना 'अप्पू राजा' में कमल हासन की परफॉर्मेंस से की। क्या कुछ बोले लिलपुट, आइए जानते हैं।

कमी लिलिपुट ने यूं कसा शाहरुख के अभिनय पर तंज 'रेड एफएम पॉडकास्ट्स' से लिलिपुट बोले, "इंसान अगर लंगड़ा नहीं तो वो लंगड़े की एक्टिंग करेगा। अंधा नहीं तो वो अंधे की एक्टिंग करेगा, लेकिन अगर वो बौना नहीं है तो क्या एक्टिंग करोगे? बौना तो वैसे ही सामान्य होता है....वो बातें सामान्य करता है। हंसता भी आप ही तरह है। सोचता भी आप ही की तरह है....खाली दिखता ही तो छोटा है। एक औसत कद के अभिनेता के लिए बौने व्यक्ति का किरदार निभाना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है।"

दो टूक आप कमल की पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं- लिलिपुट लिलिपुट बाेले, "फिल्म 'जीरो' में कमल जी की आप एक्टिंग कर रहे हो और उनकी एक्टिंग के चरणों की धूल भी नहीं हो आप। आप उनकी फिल्म 'अप्पू राजा' की नकल कर रहे हो। आपने बस बौने को तकनीकी रूप से छोटा दिखा दिया। हम किसी बौने को नहीं, बल्कि फिल्म में एक ऐसे नायक को देख रहे हैं, जिसे विजुअल इफेक्ट्स के जरिए बौना दिखाया गया है और आपकी स्क्रिप्ट क्या कहना चाह रही है?"

तुलना "आप क्या सोचकर बौने बने?" अभिनेता बोले, "कमल का किरदार 'अप्पू राजा' जो बनाया गया था, उसकी समझदारी देखो कि कमल खुद भी ओरिजनल रहे और उन्होंने बौने व्यक्ति की एक-एक बारीकी को आत्मसात किया, क्योंकि उनकी उंगलियां छोटी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, हाथ, चेहरा और पैर अलग होते हैं। इससे उलट जब आप कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आप बना क्यों रहे हैं और आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि आप बौने बनकर कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे?"