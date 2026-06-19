'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा फैसला

रणवीर सिंह का 'डॉन 3' विवाद के बीच बड़ा कदम, 18 महीने तक नहीं देंगे इंटरव्यू

लेखन नेहा शर्मा 01:22 pm Jun 19, 202601:22 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बीच मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद से बचने के लिए रणवी ने अगले 18 महीने यानी डेढ़ साल तक मीडिया को कोई भी इंटरव्यू न देने का मन बनाया है। अभिनेता अब बिना किसी बाहरी विवाद के पूरा ध्यान अपने किरदार और फिल्म की शूटिंग पर लगाना चाहते हैं।