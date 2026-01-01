LOADING...
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने विदेश में मचाई ऐसी तबाही, घुटने टेकने पर मजबूर हुई 'पठान'
'धुरंधर' ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

लेखन नेहा शर्मा
Jan 01, 2026
04:23 pm
क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का 'धुरंधर' अवतार इस कदर गरजा है कि बॉलीवुड के पुराने सारे कीर्तिमान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। उत्तरी अमेरिका में 'धुरंधर' ने शाहरुख खान की 'पठान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़कर इतिहास रच दिया है और अब ये वहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। रणवीर की इस सुनामी ने शाहरुख की बादशाहत को पछाड़ते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है।

रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिखा जा चुका है। 'धुरंधर' ने अपनी रिकॉर्डतोड़ कमाई के साथ वो कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया झंडा गाड़ते हुए शाहरुख की फिल्म 'पठान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी बढ़त के साथ ही अब 'धुरंधर' विदेशी बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म बन गई है।

कमाई

'पठान' पस्त, अब बॉलीवुड में 'धुरंधर' का राज

'धुरंधर' ने रिलीज के चौथे मंगलवार तक उत्तरी अमेरिका में 147.20 करोड़ से अधिक की कमाई कर 'पठान' के 147.11 करोड़ रुपये के लाइफटाइम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ 'धुरंधर' अब उत्तरी अमेरिका के बाजार में बॉलीवुड की 'सर्वकालिक' यानी ऑल-टाइम नंबर 1 फिल्म का खिताब अपने नाम कर चुकी है और 'बाहुबली 2' व 'कल्कि 2898 AD' के बाद तीसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म के रूप में अपनी बादशाहत कायम कर ली है।

रफ्तार

'कल्कि 2898 AD' और  'बाहुबली 2' के सिंहासन काे खतरा

इस सूची में लगभग 168 करोड़ रुपये के साथ अब 'बाहुबली 2' और 155.60 करोड़ रुपये के साथ 'कल्कि 2898 AD' यानी साउथ की ये 2 फिल्में धुरंधर से आगे हैं। 4 हफ्ते बाद भी 'धुरंधर' की कमाई जारी है। फिल्म जिस रफ्तार से चल रही है, उसे देखकर तय है कि ये 'कल्कि 2898 AD' को पछाड़ देगी। ये 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ते हुए उत्तरी अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी भारतीय ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है।

