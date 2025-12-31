'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर लगाई छलांग, 'जवान' को पीछे छोड़ने से इतनी दूर

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर लगाई छलांग, 'जवान' को पीछे छोड़ने से इतनी दूर
क्या है खबर?
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पकड़ बनाए हुए है। रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत यह फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में, भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं दुनियाभर में 1,100 करोड़ का आंकड़ा सफलतापूर्ण तरीके से पार कर चुकी है। अब इसका मकसद शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को पीछे छोड़ना है। 'धुरंधर' की कमाई में 25वें दिन गिरावट आई थी, लेकिन अगले ही दिन इसने फिर छलांग लगाई है।
कलेक्शन
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 26वें दिन 11.25 करोड़ का कारोबार किया है। यह आंकड़ा 25वें दिन (10.5 करोड़ रुपये) के मुकाबले ज्यादा है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 712.25 करोड़ की कमाई कर ली है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,101 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। यह 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। अब यह छठे नंबर पर मौजूद 'जवान' (1,160 करोड़) के करीब पहुंच रही है।
गिरावट
कार्तिक आर्यन की फिल्म में गिरावट बरकरार
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का हाल बुरा होता जा रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 6वें दिन भी 1.75 करोड़ का कारोबार किया है, जो 5वें दिन की कमाई (1.75 करोड़) के बराबर है। एक हफ्ते के अंदर इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 27 करोड़ रुपये कमाए हैं। कार्तिक और अनन्या जैसे बड़े सितारों के होने के बावजूद फिल्म, दर्शकों को लुभाने में नाकामयाब दिखी है।