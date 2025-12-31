'धुरंधर' ने फिर लगाई छलांग

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर लगाई छलांग, 'जवान' को पीछे छोड़ने से इतनी दूर

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Dec 31, 202510:34 am

क्या है खबर?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पकड़ बनाए हुए है। रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत यह फिल्म रिलीज के चौथे हफ्ते में, भारत में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं दुनियाभर में 1,100 करोड़ का आंकड़ा सफलतापूर्ण तरीके से पार कर चुकी है। अब इसका मकसद शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को पीछे छोड़ना है। 'धुरंधर' की कमाई में 25वें दिन गिरावट आई थी, लेकिन अगले ही दिन इसने फिर छलांग लगाई है।