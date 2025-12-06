रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, आते ही 'सैयारा' को दी धोबी पछाड़

पिछले काफी समय से दर्शकों को रणेवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार था। 5 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। इसने न सिर्फ रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की, बल्कि 2025 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में भी अपनी जगह बना ली। आइए जानें पहले दिन ' धुरंधर ' ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल किया।

कारोबार उम्मीद से कहीं ऊपर निकली फिल्म की कमाई फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले से ही शानदार रही थी, इसलिए 'धुरंधर' की अच्छी ओपनिंग की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ये फिल्म अनुमान से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। एडवांस बुकिंग में ही लगभग 9 करोड़ रुपये जुटा चुकी 'धुरंधर' से उम्मीद थी कि ये पहले दिन 15 से 20 करोड़ रुपये का कारोबार कर लेगी, मगर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी छलांग लगाई कि ट्रेड पंडितों की भविष्यवाणियों को भी गलत साबित कर दिया।

धमाका रणवीर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली 'पद्मावत' भी पीछे छूटी सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने पहले दिन भारत में 27 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही ये रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इसने 'पद्मावत' को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर है। इसमें रणवीर के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म के देशभर में 13,000 शोज थे। इसका बजट 280 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

रिकॉर्ड 'धुरंधर' ने तोड़ा 'सैयारा' का रिकॉर्ड 'धुरंधर' ने मोहित सूरी के निर्देशन में बनी अनीत पड्डा और अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' के 21.9 करोड़ रुपये के कारोबार को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ ये अब 2025 की पहले दिन दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हालांकि, ये फिल्म पहले दिन विक्की कौशल की 'छावा' को मात नहीं दे पाई, जो 31 करोड़ की ओपनिंग करके साथ 2025 की सबसे बड़ी ओपनर रही है।

