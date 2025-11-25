रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से नया गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' जारी, इस गायक ने लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm Nov 25, 202505:08 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। जैसे-जैसे इस फिल्म की रिलीज तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। 'धुरंधर' के ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद, निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' जारी कर दिया है। वहीं गाने ने आते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। इससे पहले टाइटल ट्रैक 'ना दे दिल परदेसी नू' जारी किया गया था।