रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से नया गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' जारी, इस गायक ने लगाए सुर
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। जैसे-जैसे इस फिल्म की रिलीज तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। 'धुरंधर' के ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद, निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' जारी कर दिया है। वहीं गाने ने आते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। इससे पहले टाइटल ट्रैक 'ना दे दिल परदेसी नू' जारी किया गया था।
रिलीज
इस दिन रिलीज होगी फिल्म 'धुरंधर'
'धुरंधर' का नया गाना 'इश्क जलाकर- कारवां' 2 मिनट 40 सेकंड लंबा है। हालांकि, गाने के दृश्य काफी हद तक पुराने हैं, जिन्हें ट्रेलर और टीजर में पहले ही देखा जा चुका है। शाश्वत सचदेव ने इस गाने को आवाज और संगीत दिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी प्रमुख किरदार में हैं। रणवीर की फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाना
RANVEER SINGH - JIO STUDIOS - ADITYA DHAR: 'DHURANDHAR' NEW SONG OUT NOW... Music composer #ShashwatSachdev crafts a powerful reimagination of the classic qawwali for #Dhurandhar... #IshqJalakar - #Karvaan is out now.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 25, 2025
Watch the full music video on Saregama Music YouTube channel… pic.twitter.com/DmTnohCfUK