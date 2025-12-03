'धुरंधर' के नए गाने 'ईज-ईज' में दिखा रणवीर सिंह का स्वैग, दिलजीत सिंह की आवाज छाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार खत्म होने वाला है। 5 दिसंबर को ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए आ रही है। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म का एक और धमाकेदार गाना 'ईज-ईज' जारी कर दिया है। दिलजीत दोसांझ, रैपर हनुमानकाइंड और शाश्वत सचदेव के सहयोग वाला ये गाना आते ही इंटरनेट पर छा गया है। 'ईज-ईज' गाने को संगीत राज रंजोध और शाश्वत ने मिलकर दिया है।
अनावरण
रणवीर ने पोस्ट में किया गाने का अनावरण
रणवीर ने म्यूजिक वीडियो 'ईज-ईज' जारी करते हुए लिखा, 'एक जादू जो केवल शाश्वत सचदेव ही दिलजीत और ह्यूमनकाइंड के साथ बना सकते हैं- 2025 का सबसे बड़ा कोलैब।' सारेगामा के यूट्यूब चैनल पर म्यूजिक वीडियो को जारी किया गया है जो अपनी एनर्जी और मजबूत दृश्य के कारण चर्चा में आ गया है। रणवीर की 'धुरंधर' में, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी हैं। आदित्य धर ने फिल्म का निर्देशन किया है।
ट्विटर पोस्ट
DILJIT DOSANJH - HANUMANKIND - SHASHWAT SACHDEV COLLABORATE: 'DHURANDHAR' NEW SONG UNVEILED... Music composer #ShashwatSachdev brings together #DiljitDosanjh and #Hanumankind for the latest track from #Dhurandhar: #EzEz.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 3, 2025
🔗: https://t.co/MTHRB32J3y#JioStudios and… pic.twitter.com/CHBTdmhcfp