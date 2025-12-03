'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना को जीतने से पछाड़ देगा ये प्रतियोगी? टास्क से मिला संकेत

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना को जीतने से पछाड़ देगा ये प्रतियोगी? टास्क से मिला संकेत
क्या है खबर?
टीवी का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। मालती चाहर के निष्कासन से टॉप 5 प्रतियोगी मिल चुके हैं, जिसमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक शामिल हैं। फिनाले से ठीक पहले बिग बॉस ने घरवालों से आखिरी बार टास्क कराया। इस दौरान घरवालों को अपने-अपने मुताबिक संभावित विजेता का नाम बताना था। गौरव के मुकाबले जिस प्रतियोगी को ज्यादा वोट मिले, घरवाले उसे विजेता मान रहे हैं।
टास्क
घरवालों को बताना था अनुमानित विजेता का नाम
BB तक की पोस्ट के मुताबिक, बिग बॉस ने टॉप 5 प्रतियोगियों को आखिरी बार असेंबली रूम में बुलाया। सभी को अपना नाम न बताते हुए, दूसरे प्रतियोगी का नाम बताना था जो उनके मुताबिक सीजन जीत सकता है। फरहाना ने तान्या का नाम लिया तो तान्या ने फरहाना का को संभावित विजेता बताया। गौरव और अमाल ने प्रणित का नाम लिया, तो प्रणित ने गौरव का नाम लिया। सोशल मीडिया पर गौरव के जीतने की सबसे ज्यादा चर्चा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 Bigg Boss 19 FINAL TASK of Season— BBTak (@BiggBoss_Tak) December 2, 2025
Finalists had to predict the WINNER of the season (not to name themselves)
☆ Farhana Bhatt → Tanya Mitt
☆ Tanya Mitt → Farhana Bhatt
☆ Gaurav Khanna → Pranit More
☆ Amaal Mallik → Pranit More
☆ Pranit More → Gaurav Khanna…
अनुमान
इस सदस्य के जीतने पर लगे अनुमान
टास्क के दौरान स्टैंड-अप कॉमेडियन रहे प्रणित को 2 घरवालों ने वोट दिए हैं। गौरव, फरहाना और तान्या को एक-एक वोट मिला, जबकि अमाल का साथ उनके अपने साथियों ने नहीं दिया। घरवालों को स्पष्ट रूप से लगता है कि प्रणित ही हैं, जिनके पास सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को जीतने का सबसे मजबूत मौका है। खैर नतीजा तो 7 दिसंबर, 2025 को आएगा, जब जनता के वोटों के आधार पर किसी एक सदस्य को ट्रॉफी मिलेगी।