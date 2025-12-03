'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना को पछाड़ सकता है ये प्रतियोगी

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना को जीतने से पछाड़ देगा ये प्रतियोगी? टास्क से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Dec 03, 202511:24 am

क्या है खबर?

टीवी का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। मालती चाहर के निष्कासन से टॉप 5 प्रतियोगी मिल चुके हैं, जिसमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्‌ट और अमाल मलिक शामिल हैं। फिनाले से ठीक पहले बिग बॉस ने घरवालों से आखिरी बार टास्क कराया। इस दौरान घरवालों को अपने-अपने मुताबिक संभावित विजेता का नाम बताना था। गौरव के मुकाबले जिस प्रतियोगी को ज्यादा वोट मिले, घरवाले उसे विजेता मान रहे हैं।