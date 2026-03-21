'धुरंधर 2' के तूफान में उड़ गई 30 साल पुरानी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'? जानिए सच्चाई

मुंबई के मराठा मंदिर से शाहरुख खान - काजोल की ऐतिहासिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हमेशा के लिए हट गई है। सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों और जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' के बढ़ती दीवानगी के बीच अब थिएटर मालिक मनोज देसाई ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मराठा मंदिर में बरसों से चल रहा DDLJ का सफर खत्म हुआ या नहीं। क्या बोले देसाई, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिया हटाया नहीं गया, सिर्फ स्लॉट बदला गया: मनोज देसाई रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की सफलता के बीच खबर उड़ी थी कि इस फिल्म ने मुंबई के ऐतिहासिक मराठा मंदिर थिएटर से 'DDLJ' को बाहर कर दिया है। अब इस खबर की असलियत खुद मराठा मंदिर के मालिक और G7 मल्टीप्लेक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में बताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म का प्रदर्शन बंद नहीं हुआ है, बल्कि इसे केवल एक अलग स्लॉट में शिफ्ट किया गया है।

अवधि 4 घंटे की 'धुरंधर 2' का मराठा मंदिर पर असर देसाई ने बताया, "सुबह साढ़े 11 बजे वाले शो को 11 बजे किया गया है। ये बदलाव फिल्म 'धुरंधर 2' के 3 शो को जगह देने के लिए किया गया है, जिसके लिए स्क्रीन को 4 घंटे की आवश्यकता होती है।" हिंदी सिनेमा में आमतौर पर फिल्में ढाई से 3 घंटे की होती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' 3 घंटे 55 मिनट की है। इसी वजह से मराठा मंदिर जैसे प्रतिष्ठित थिएटरों को अपने शेड्यूल में बड़े बदलाव करने पड़े हैं।

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स्पष्टीकरण "DDLJ को तो मैं थिएटर से निकाल ही नहीं सकता" देसाई बोले, "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शो चल रहा है। इन्होंने (धुरंधर 2) 4 घंटे की फिल्म बनाई है तो हम क्या करें। 30 साल से DDLJ चल रही है, मैं इसे निकाल ही नहीं सकता। जनता आती है और इसका आनंद लेती है।" उन्होंने बताया कि गेयटी और गैलेक्सी के 1,000 सीटों वाले ऑडिटोरियम का हर शो हाउसफुल जा रहा है, वहीं मराठा मंदिर की 1,260 सीटों वाली स्क्रीन पर भी एक भी सीट खाली नहीं है।

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