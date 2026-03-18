'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले आदित्य धर को सताया ये डर, फैंस से की गुजारिश

निर्देशक ने पोस्ट में लिखा, 'हमने 'धुरंधर 2' बनाने में अपना दिल लगा दिया जिससे आप हर मोड़, हर भावना को वैसे ही महसूस करें जैसा कि किया जाना चाहिए। एक थिएटर में, अंधेरे में, दोस्तों और परिवारों से घिरे हुए, हर कोई एक जैसी भावना को महसूस कर रहा होगा। फिल्में ऐसे ही देखनी चाहिएं, मोबाइल पर नहीं। इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया स्पॉइलर साझा न करें! हर प्रशंसक को अनजान, लेकिन जिज्ञासु होकर आने दें।'

जिम्मेदारी

"भविष्य की रक्षा करने का जिम्मा आप पर सौंपता हूं"

निर्देशक ने आगे लिखा, "'धुरंधर' को इस मुकाम पर आपने पहुंचाया है। अब मैं इसके भविष्य की रक्षा करने का जिम्मा आप पर सौंपता हूं।" बता दें, प्रेड-प्रीव्यू के कारण फिल्म की 'पाइरेसी' का खतरा बढ़ जाता है जिससे इसके कलेक्शन पर असर पड़ता है। 'धुरंधर 2' 19 मार्च काे रिलीज हो रही है, लेकिन पेड प्रिव्यू के जरिए इसे एक दिन पहले देखा जा सकता है। इसमें रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं।