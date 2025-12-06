रणवीर सिंह की इन फिल्मों ने आते ही तोड़े रिकॉर्ड, एक ने दनादन छापे 500 करोड़
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका कर दिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों से लबरेज इस फिल्म ने पहले दिन 'सैयारा' से लेकर 'थामा' और 'सिकंदर' तक, सबके परखच्चे उड़ा दिए हैं और इसी के साथ ये रणवीर के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। आइए जानें रणवीर की उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन शानदार कमाई की।
#1
'सिंबा'
रणवीर के दमदार अभिनय से सजी 'सिंबा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में रणवीर ने एक पुलिस अफसर का दमदार किरदार निभाया था। मसालेदार एक्शन, जबरदस्त डायलॉग्स और सारा अली खान के साथ उनकी कमाल की केमिस्ट्री ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 20.72 करोड़ रुपये कमाए थे। 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 390 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#2
'पद्मावत'
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी 'पद्मावत' ने रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी पद्मावती के किरदार में दिखीं, जबकि रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया। शानदार अभिनय, अपने भव्य सेट और जोरदार संगीत के दम पर 'पद्मावत' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया। फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़ रुपये कमाए थे। 215 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 585 करोड़ रुपये कमाए थे।
#3
'गली बॉय'
जोया अख्तर के निर्देशन में बनी 'गली बॉय' को ऑस्कर भी भेजा गया था। फिल्म में रणवीर ने मुंबई की झुग्गियों से उठकर रैप स्टार बनने का सपना देखने वाले मुराद का किरदार निभाकर दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी अपना मुरीद बना लिया। आलिया भट्ट और सिद्धांत चुतर्वेदी ने भी अपने-अपने किरदार से दिल जीत लिए। फिल्म ने पहले दिन 19.40 करोड़ रुपये कमाए थे। 60 करोड़ रुपये के बजट में इस फिल्म ने 235 करोड़ रुपये कमाए थे।
#4 और #5
'गुंडे' और 'गोलियों की रासलीला रामलीला'
फिल्म 'गुंडे' में रणवीर के साथ प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन कपूर नजर आए थे। फिल्म ने पहले दिन 16.10 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म को बनाने में 51 करोड़ रुपये लगे थे और इसने दुनियाभर में 130.90 करोड़ रुपये की कमाई की थी। उधर रणवीर की फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' ने पहले दिन 16.05 करोड़ रुपये छापे थे। 88 करोड़ रुपये इसका बजट था और फिल्म ने 218.07 करोड़ रुपये की कमाई की थी।