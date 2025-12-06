LOADING...
सोनू सूद ने किया इंडिगो का समर्थन, बोले- गुस्सा छोड़ो; चिल्लाने से बात नहीं बनने वाली
इंडिगो के समर्थन में उतरे सोनू सूद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonu_sood)

लेखन नेहा शर्मा
Dec 06, 2025
11:20 am
क्या है खबर?

क्रू स्टाफ की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। देशभर के अलग-अलग शहरों में यात्री परेशान हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। एयरलाइन पर न सिर्फ आम यात्रियों, बल्कि उन सितारों को भी परेशानी हो रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट रद्द कर पैसे गंवाए हैं। कई कलाकारों ने इंडिगो एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया। इसी बीच अभिनेता सोनू सूद ने इंडिगो का समर्थन कर एक वीडियो जारी किया है।

वीडियो

"मेरा खुद का परिवार भी एयरपोर्ट में 4-5 घंटे फंसा रहा"

सोनू ने एक वीडियो जारी कर इंडिगो एयरलाइन का समर्थन किया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा न उतारें। स्थिति को समझने की कोशिश करें और शांति बनाए रखें। सोनू ने बताया कि उनका परिवार भी 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसा रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शांति बनाए रखी। उनका कहना है कि जिस तरह कई यात्रियों ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, स्टाफ से झगड़े किए, वो बेहद दुखद है।

अपील

एयरलाइन के कर्मचारियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाएं- सोनू

सोनू ने यात्रियों से विनम्र अपील की है कि वो इस कठिन समय में एयरलाइन के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाएं, क्योंकि स्टाफ भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। वो बोले, "एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा न करें, उन पर चिल्लाएं नहीं। उड़ानें रद्द होने या देर होने पर यात्रियों का परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें कि ग्राउंड स्टाफ भी उसी समस्या में फंसा होता है।"

सहानुभूति

"खुद को उनकी जगह रखकर देखिए"

सोनू ने कहा, "ग्राउंड स्टाफ पर चिल्लाना या गुस्सा निकालना गलत है। मैं समझ सकता हूं कि गुस्सा आता है, लेकिन एक बार खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, क्योंकि स्टाफ के पास ये तय करने का अधिकार ही नहीं होता कि फ्लाइट उड़ेगी या नहीं। वो सिर्फ ऊपर से मिलने वाले अपडेट आगे यात्रियों को बता रहे होते हैं। गुस्सा करने से न फ्लाइट आएगी और ना आपका काम जल्दी होगा, बल्कि इससे माहौल और तनाव बढ़ जाता है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

अनुरोध

सोनू ने की स्टाफ का सम्मान करने की अपील

सोनू अंत में कहते हैं, "जिस तरह लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिस तरह झगड़े हुए, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही स्टाफ है, जो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। चाहे विमान में काम करने वाला क्रू हो या हवाईअड्डे पर मौजूद स्टाफ, इनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान होती है। वो हमारी सुरक्षा करते हैं, मदद करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन पर मुश्किलें आएं तो हम उनका साथ दें।"

जानकारी

उड़ानें रद्द होने से गुस्साए यात्री

पिछले 3 दिनों में भारत में इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई। एयरलाइन ने 2 बार माफी भी मांगी। सोनू से पहले अभिनेता अली गोनी ने यात्रियों से एयरलाइन के स्टाफ के प्रति हमदर्दी दिखाने की अपील की थी।

