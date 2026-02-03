LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का इंतजार? पहले OTT पर देख लें उनकी ये हिट फिल्में
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का इंतजार? पहले OTT पर देख लें उनकी ये हिट फिल्में
OTT पर देख रणवीर सिंह की ये फिल्में

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का इंतजार? पहले OTT पर देख लें उनकी ये हिट फिल्में

लेखन ज्योति सिंह
Feb 03, 2026
06:33 pm
क्या है खबर?

साल 2025 रणवीर सिंह के लिए बेहद शानदार रहा। 'धुरंधर' ने उन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाया, जिसकी लालसा हर कलाकार को होती है। फिल्म ने न सिर्फ सिनेमाघरों में बवाल काटा, बल्कि अभिनेता के अभिनय को जमकर सराहा गया। हालांकि सफलता का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 19 मार्च को सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' आ रहा है। चूकि फिल्म की रिलीज में वक्त है, इसलिए रणवीर की इन हिट फिल्मों को OTT पर देख डालें।

#1  

'धुरंधर' 

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म में रणवीर ने भारतीय जासूस जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के ल्यारी शहर में नए नाम 'हमजा अली मजारी' के रूप में एंट्री करता है। यहां उसका मिशन गैंगस्टर रहमान डकैत का विश्वास जीतना और आतंकी संगठनों का पता लगाना है। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रापमाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा प्रमुख किरदारों में नजर आए हैं।

#2 & #3

'गुंडे' और 'रॉकी रॉनी की प्रेम कहानी' 

1971 के दौर में ले जाती यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी जिसमें रणवीर को अलग तरह के किरदार में देखना लोगों के लिए दिलचस्प था। फिल्म का नाम 'गुंडे' है, जिसमें अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी हैं। ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। करण जौहर ने खुद 'रॉकी रॉनी की प्रेम कहानी' का निर्देशन किया था, जिसमें रणवीर के साथ आलिया भट्‌ट मुख्य किरदार में नजर आई हैं। 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर है।

Advertisement

#4 & #5 

'गली बॉय' और 'पद्मावत'

आलिया भट्ट और रणवीर की फिल्म 'गली बॉय' को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली थी। 2019 में रिलीज इस फिल्म को जोया अख्तर ने निर्देशित किया था। इसकी कहानी मुंबई की गलियों से निकले 'हिप-हॉप' और 'रैप कल्चर' को दिखाती है। दूसरी तरफ फिल्म 'पद्मावत' रणवीर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में अभिनेता भयानक, लेकिन दमदार नजर आए। दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियाे पर है।

Advertisement