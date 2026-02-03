'धुरंधर: द रिवेंज' का दमदार टीजर जारी, पहले से ज्यादा खतरनाक दिखे रणवीर सिंह

लेखन ज्योति सिंह 12:23 pm Feb 03, 202612:23 pm

क्या है खबर?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' ने दुनियाभर में तहलका मचाया। फिल्म को मिली भारी सफलता के बाद इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोगों का इंतजार खत्म करते हुए निर्माताओं ने दूसरी कड़ी का टीजर जारी कर दिया है। रणवीर सिंह ज्यादा दमदार और खूंखार अंदाज के साथ लौटे हैं। अब वह पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' के टीजर ने लोगों का उत्साह भरपूर बढ़ा दिया है।