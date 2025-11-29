IFFI 2025 में 'बंदिश बैंडिट्स 2' ने मारी बाजी, रजनीकात को मिला ये प्रतिष्ठित पुरस्कार

गोवा में चले IFFI 2025 का समापन हो गया है और हमेशा की तरह इस बार भी समारोह ने दर्शकों को कई यादगार पल दिए। 9 दिनों तक चले इस फेस्टिवल में दुनियाभर के कई फिल्मकार और कलाकार शामिल हुए। रजनीकांत को उनके करियर और योगदान के लिए बड़ा सम्मान मिला, वहीं वेब सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स 2' ने भी बेस्ट वेब सीरीज का खिताब जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। इस प्रतिष्ठित फिल्म महाेत्सव में किसे कौन-सा सम्मान मिला, आइए जानें।

सम्मान रजनीकांत को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया। जब अभिनेता गोवा पहुंचे थे तो होटल के कर्मचारियों और प्रशंसकों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में रजनीकांत ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच विनम्रता से फैंस का अभिवादन करते नजर आए। उनका परिवार भी समारोह में शामिल हुआ था। इस पुरस्कार के लिए रजनीकांत ने देश की सरकार का दिल से धन्यवाद किया।

वेब सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स सीजन 2' को चुना गया बेस्ट वेब सीरीज IFFI 2025 में इस बार पहली बार OTT श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया। डिजिटल कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों की बदलती पसंद को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने वेब कंटेंट को सम्मान देने का ये बड़ा कदम उठाया। इसी नई श्रेणी में सबसे पहला पुरस्कार ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, शीबा चड्ढा, अतुल कुलकर्णीअमेजन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स सीजन 2' ने, जिसे बेस्ट वेब सीरीज के खिताब से सम्मानित किया गया।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे मिला? IFFI में इस साल का गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड वियतनामी फिल्म 'स्किन ऑफ यूथ' को मिला। फिल्म की निर्देशक एश मेफेयर और एक्ट्रेस ट्रान क्वान ने मंच पर यह सम्मान लिया। सिल्वर पीकॉक फॉर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मेल) पुरस्कार उबाइमर रियोस को फिल्म 'ए पोएट' के लिए दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जारा सोफिजा ओस्टान को मिला। मराठी फिल्म 'गोंधल' के निर्देशक संतोष दवाखर को सर्वश्रेष्ठ (सिल्वर पीकॉक) पुरस्कार से नवाजा गया।

