दीपिका पादुकोण को मिला करियर का सबसे खौफनाक किरदार, हॉरर यूनिवर्स में भूतनी बनकर मचाएंगी कोहराम

दीपिका पादुकोण अपने करियर के सबसे खौफनाक अवतार से जल्द ही पर्दे पर तहलका मचाने वाली हैं। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स में उनकी एंट्री से पहले ही हलचल मच गई है, क्योंकि इस बार अभिनेत्री किसी ग्लैमरस या एक्शन रोल में नहीं, बल्कि भूतनी के रूप में दर्शकों के बीच खौफ और रोमांच फैलाने आ रही हैं। माना जा रहा है कि दीपिका का ये अवतार मैडॉक के हॉरर फिल्मों के इतिहास में एक बेहद यादगार अनुभव साबित होगा।

प्रस्ताव मैडॉक की 2 फिल्मों में डर और रोमांच का तड़का लगाएंगी दीपिका दीपिका को हाल ही में मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में देखा गया, जिसके बाद एक बार फिर उनकी नई फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्त्रीवर्स के विस्तार के चलते मैडॉक के मालिक और निर्माता दिनेश विजान ने दीपिका को 2 बड़ी फिल्मों का प्रस्ताव दिया है। पहला रोल है एक रहस्यमयी बंगाली भूतनी शाखचूनी का, जो स्त्रीवर्स के हॉरर यूनिवर्स में दिखेगी और दूसरा एक बड़े पैमाने की फैंटेसी महाकाव्य में लीड भूमिका का है।

दहशत बंगाली आत्मा के रूप में दीपिका फैलाएंगी दहशत शाखचूनी बंगाल की लोककथाओं में एक डरावनी और रहस्यमयी आत्मा मानी जाती है, जो अक्सर विवाहित महिला की आत्मा होती है और अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाती। उसे खासतौर पर लाल, सफेद साड़ी और डरावनी शक्ल में दर्शाया जाता है। दीपिका के लिए ये रोल बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण होगा। वो न केवल खतरनाक अवतार में दिखेंगी, बल्कि हॉरर यूनिवर्स में अपनी दमदार उपस्थिति से स्त्रीवर्स की कहानी में डर और रोमांच का नया स्तर भी जोड़ेंगी।

सहयोग दिनेश विजान और दीपिका ने इस फिल्म में साथ किया था काम दूसरी फिल्म में दीपिका एक बड़े पैमाने की फैंटेसी कहानी की मुख्य नायिका होंगी। वो न सिर्फ स्त्रीवर्स वाले हॉरर रोल, बल्कि भव्य फैंटेसी फिल्म वाले प्रस्ताव को लेकर भी उत्साहित हैं। उन्होंने इन दोनों ही फिल्मों में खासी दिलचस्पी दिखाई है। दीपिका और दिनेश विजान के बीच में असल में काफी अच्छा तालमेल है। दोनों ने फिल्म कॉकटेल में भी साथ काम किया था। साल 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। दिनेश इस फिल्म के सह-निर्माता थे।