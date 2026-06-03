रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर आई ये जानकारी

फिल्म 'धुरंधर' के लिए रणवीर सिंह ने क्यों नहीं वसूली मोटी फीस? अब हुआ खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Jun 03, 202610:44 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी ने भारतीय सिनेमा को कई बार गौरवान्वित होने का मौका दिया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फ्रैंचाइजी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल है। इस बीच, फिल्म की वित्तीय संरचना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए रणवीर ने निर्माताओं से कोई मोटी फीस नहीं ली थी। इसके पीछे का कारण अब सामने आ गया है।