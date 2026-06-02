रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक धमाका, 75वें दिन बाद कमाए इतने करोड़
मनोरंजन
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने इंडिया में 75 दिनों में 1,148.76 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
19 मार्च को रिलीज होने के बाद यह फिल्म सिर्फ 3 हफ्तों में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई।
यह 1,150 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने में बस थोड़ी सी पीछे रह गई है।
'धुरंधर 2' की दुनिया भर की कमाई हुई इतने करोड़ रुपये
फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है। दूसरे हफ्ते तक इसने अपनी पहली फिल्म 'धुरंधर' की लाइफटाइम कमाई को भी पीछे छोड़ दिया।
पूरी दुनिया में इसकी कुल कमाई 1,812.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें से 438 करोड़ रुपये विदेशों से मिले हैं।
अब दर्शक 4 जून से जियो हॉटस्टार पर इसका खास 'रॉ एंड अनदेखा' वर्जन भी देख पाएंगे। इसमें फिल्म के कुछ अतिरिक्त सीन और पर्दे के पीछे के दिलचस्प पल शामिल होंगे।