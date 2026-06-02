रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक धमाका, 75वें दिन बाद कमाए इतने करोड़

'धुरंधर 2' की दुनिया भर की कमाई हुई इतने करोड़ रुपये

फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है। दूसरे हफ्ते तक इसने अपनी पहली फिल्म 'धुरंधर' की लाइफटाइम कमाई को भी पीछे छोड़ दिया।

पूरी दुनिया में इसकी कुल कमाई 1,812.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें से 438 करोड़ रुपये विदेशों से मिले हैं।

अब दर्शक 4 जून से जियो हॉटस्टार पर इसका खास 'रॉ एंड अनदेखा' वर्जन भी देख पाएंगे। इसमें फिल्म के कुछ अतिरिक्त सीन और पर्दे के पीछे के दिलचस्प पल शामिल होंगे।