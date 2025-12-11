'धुरंधर' की सफलता के बीच निर्माताओं को तगड़ा झटका, इन देशों में रिलीज पर लगा बैन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा, "बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में धुरंधर रिलीज नहीं हुई है। आशंका थी कि ऐसा होगा क्योंकि फिल्म को 'पाकिस्तान विरोधी फिल्म' के रूप में देखा जा रहा है।" उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसी फिल्में इन क्षेत्र में रिलीज होने में असफल साबित हुई हैं। धुरंधर की टीम ने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से, सभी देशों ने फिल्म के विषय को स्वीकार नहीं किया।"

'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों पर लगी रोक

'धुरंधर' से पहले, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'फाइटर' को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स', जॉन अब्राहम की 'द डिप्लोमैट', विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' और यामी गौतम की 'आर्टिकल 370' को कई खाड़ी देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर 'धुरंधर' खाड़ी देशों में रिलीज होती, तो बेशक इसकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती थी। फिलहाल, इसने दुनियाभर में 274 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है।