अर्जुन रामपाल ने 'धुरंधर' के सबसे मुश्किल दृश्य पर बात की

'धुरंधर' के इस दृश्य को फिल्माने में छूटे अर्जुन रामपाल के पसीने, बताया सबसे मुश्किल

लेखन ज्योति सिंह 03:22 pm Dec 11, 202503:22 pm

क्या है खबर?

आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' हर दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। फिल्म के गाने, दृश्य और कहानी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय से फिल्म में जान फूंकने का काम किया है। हालांकि, एक बातचीत में अभिनेता ने बताया कि उनकी जान तब हथेली पर आ गई, जब वह 26/11 हमले वाला दृश्य फिल्मा रहे थे।