'धुरंधर' के इस दृश्य को फिल्माने में छूटे अर्जुन रामपाल के पसीने, बताया सबसे मुश्किल
क्या है खबर?
आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' हर दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। फिल्म के गाने, दृश्य और कहानी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय से फिल्म में जान फूंकने का काम किया है। हालांकि, एक बातचीत में अभिनेता ने बताया कि उनकी जान तब हथेली पर आ गई, जब वह 26/11 हमले वाला दृश्य फिल्मा रहे थे।
मुश्किल
अर्जुन के करियर का सबसे मुश्किल पल
अर्जुन ने फिल्म 'धुरंधर' में दिखाए गए 26/11 हमले वाले दृश्य को सबसे मुश्किल बताया है। दरअसल, एक ऑनलाइन बातचीत में प्रशंसक ने अभिनेता से पूछा, '26/11 वाला सीन बहुत प्रभावशाली था। एक दर्शक के रूप में, रणवीर द्वारा निभाए गए 'हमजा' के किरदार को हमने बेहद मार्मिक ढंग से महसूस किया, लेकिन एक भारतीय के रूप में, आपको कैसा लगा?' प्रशंसक के सवाल पर अर्जुन ने स्वीकारा कि यह उनके करियर में अब तक का 'सबसे मुश्किल' दृश्य था।
किरदार
'धुरंधर' में अर्जुन के किरदार के बारे में जानिए
'धुरंधर' में अर्जुन ने ISI अधिकारी मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जिनके बिना सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अक्षय के बाद, फिल्म में सबसे खौफनाक किरदार उन्हीं का है। खासतौर पर मुंबई 26/11 हमले को दिखाते समय वह क्रूर दिखे हैं। सोशल मीडिया पर यह पूरा दृश्य सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। फिल्म में संजय दत्त, कबीर बेदी और सारा अर्जुन भी अहम किरदार में हैं। 19 मार्च, 2026 को 'धुरंधर 2' रिलीज की जाएगी।