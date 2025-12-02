रणवीर सिंह ने 'कांतारा' विवाद पर मांगी माफी, लिखा- अगर मैंने भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो...
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। IFFI 2025 के समापन समारोह में उन्होंने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी के किरदार को दोहराया था। वीडियो देखने के बाद लोगों ने अभिनेता पर देवी चामुंडादेवी का अपमान करने का आरोप लगाया। कड़ी आलोचना और हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद, रणवीर ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।
स्पष्टीकरण
रणवीर ने पोस्ट में दिया स्पष्टीकरण
रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के अद्भुत अभिनय को जताना था। मैं जानता हूं कि उस खास दृश्य को उस तरह से निभाने में कितनी मेहनत लगती होगी जैसा उन्होंने किया, और जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Remember Ranbir Kapoor opening champagne saying "Jai Mata Di" and there was no guilt and no apology.— feryy (@ffspari) December 2, 2025
Here Ranveer Singh legit apologized despite his intention was clearly to appreciate the Rishab Shetty and nothing else. Such a beautiful human pic.twitter.com/hotKlf8F6Q
टिप्पणी
रणवीर ने 'कांतारा' पर की थी ये टिप्पणी
गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह के दौरान रणवीर ने फिल्म 'कांतारा' पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "मैंने 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या कहूं, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत आती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" उनकी इस टिप्पणी से लोग नाराज हो गए हैं। फिलहाल, रणवीर आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है।