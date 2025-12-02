LOADING...
रणवीर सिंह ने 'कांतारा' विवाद पर मांगी माफी, लिखा- अगर मैंने भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो...
लेखन ज्योति सिंह
Dec 02, 2025
12:54 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। IFFI 2025 के समापन समारोह में उन्होंने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्‌टी के किरदार को दोहराया था। वीडियो देखने के बाद लोगों ने अभिनेता पर देवी चामुंडादेवी का अपमान करने का आरोप लगाया। कड़ी आलोचना और हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद, रणवीर ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।

स्पष्टीकरण

रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के अद्भुत अभिनय को जताना था। मैं जानता हूं कि उस खास दृश्य को उस तरह से निभाने में कितनी मेहनत लगती होगी जैसा उन्होंने किया, और जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।'

टिप्पणी

रणवीर ने 'कांतारा' पर की थी ये टिप्पणी

गोवा में आयोजित 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह के दौरान रणवीर ने फिल्म 'कांतारा' पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "मैंने 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या कहूं, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत आती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" उनकी इस टिप्पणी से लोग नाराज हो गए हैं। फिलहाल, रणवीर आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

