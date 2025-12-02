रणवीर सिंह ने 'कांतारा' विवाद पर मांगी माफी, लिखा- अगर मैंने भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो...

रणवीर सिंह ने 'कांतारा' विवाद पर मांगी माफी

लेखन ज्योति सिंह 12:54 pm Dec 02, 202512:54 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। IFFI 2025 के समापन समारोह में उन्होंने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्‌टी के किरदार को दोहराया था। वीडियो देखने के बाद लोगों ने अभिनेता पर देवी चामुंडादेवी का अपमान करने का आरोप लगाया। कड़ी आलोचना और हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद, रणवीर ने माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।