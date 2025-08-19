अच्युत पोतदार के निधन पर आमिर खान ने जताया दुख, लिखा- हम आपको याद करेंगे

दुख

आमिर हुए उदास

आमिर ने लिखा, 'अच्युत जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक अद्भुत अभिनेता, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन सहयोगी थे। हम आपको याद करेंगे अच्युत। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।' जैकी ने अच्युत संग इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'अच्युत के साथ ये तस्वीर हमेशा के लिए उनके दिल में रहेगी।' बता दें, अच्युत ने 'रंगीला', 'परिणीता' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम किया था।