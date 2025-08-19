अच्युत पोतदार के निधन पर आमिर खान ने जताया दुख, लिखा- हम आपको याद करेंगे
क्या है खबर?
अभिनेता आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' में प्रोफेसर की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता अच्युत पोतदार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे 91 साल के थे। अच्युत के अचानक निधन से हर कोई गमगीन है। बॉलीवुड में भी मातम पसर गया है। आमिर ने अपने सह-कलाकार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन ने भी अच्युत के निधन पर दुख जताया है।
दुख
आमिर हुए उदास
आमिर ने लिखा, 'अच्युत जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक अद्भुत अभिनेता, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन सहयोगी थे। हम आपको याद करेंगे अच्युत। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।' जैकी ने अच्युत संग इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'अच्युत के साथ ये तस्वीर हमेशा के लिए उनके दिल में रहेगी।' बता दें, अच्युत ने 'रंगीला', 'परिणीता' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम किया था।
ट्विटर पोस्ट
आमिर ने दी श्रद्धांजलि
August 19, 2025