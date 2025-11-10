श्रद्धा कपूर के साथ पहली बार जमेगी रणदीप हुड्डा की जोड़ी

श्रद्धा कपूर के साथ पहली बार जमेगी रणदीप हुड्डा की जोड़ी, फिल्म 'ईथा' से मचाएंगे धमाल

लेखन ज्योति सिंह 06:00 pm Nov 10, 202506:00 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर साल में काफी कम फिल्में करती हैं। 2024 में आई 'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद अभिनेत्री आगामी फिल्म 'ईथा' को लेकर चर्चा में हैं। 'छावा' जैसी बेहतरीन फिल्म का निर्देशन कर चुके लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं। अब खबर है कि 'ईथा' में श्रद्धा के साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा को लिया गया है। ये पहला मौका होगा जब खुद से 11 साल बड़े रणदीप संग अभिनेत्री रोमांस करती दिखाई देंगी।