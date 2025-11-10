श्रद्धा कपूर के साथ पहली बार जमेगी रणदीप हुड्डा की जोड़ी, फिल्म 'ईथा' से मचाएंगे धमाल

श्रद्धा कपूर के साथ पहली बार जमेगी रणदीप हुड्डा की जोड़ी, फिल्म 'ईथा' से मचाएंगे धमाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर साल में काफी कम फिल्में करती हैं। 2024 में आई 'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद अभिनेत्री आगामी फिल्म 'ईथा' को लेकर चर्चा में हैं। 'छावा' जैसी बेहतरीन फिल्म का निर्देशन कर चुके लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं। अब खबर है कि 'ईथा' में श्रद्धा के साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा को लिया गया है। ये पहला मौका होगा जब खुद से 11 साल बड़े रणदीप संग अभिनेत्री रोमांस करती दिखाई देंगी।
बयान
नवंबर के आखिर से शुरू होगी शूटिंग
पिंकविला से बातचीत में सूत्र ने कहा, "शूटिंग इस महीने के आखिर में मुंबई में शुरू होगी। रणदीप, श्रद्धा के साथ रोमांटिक लीड रोल में हैं... निर्माता कास्टिंग को लेकर बेहद आश्वस्त हैं, क्योंकि रणदीप और श्रद्धा दोनों गहराई और बहुमुखी प्रतिभा लेकर आए हैं जो उतेकर की सोच के साथ पूरी तरह मेल खाती है।" बता दें कि फिल्म 'ईथा' प्रसिद्ध लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। इसके लिए अभिनेत्री लावणी डांस भी सीख रही हैं।
परिचय
जानिए कौन थीं विठाबाई
जुलाई, 1935 में सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मीं विठाबाई महाराष्ट्र की तमाशा कलाकारों में से एक थीं, जिन्होंने बचपन में ही लावणी और तमाशा थिएटर की दुनिया में सफल मुकाम हासिल कर लिया था। अपने दमदार प्रदर्शन और प्रभावशाली डांस के लिए उन्हें 1957 और 1990 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय लोक संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। काम की बात करें तो श्रद्धा को' ईथा' के अलावा एक फैंटेसी ट्रिलॉजी फिल्म 'नागिन' है।