लौट आया 'शक्तिमान', मुकेश खन्ना ने 90 के दशक वाला सुपरहीरो बनकर वापसी की
क्या है खबर?
90 के दशक में हर बच्चे के मुंह पर 'शक्तिमान' रहता था। आज भी जब दुनियाभर में बैडमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपरहीरो की चर्चा होती है, ताे भारत में मुकेश खन्ना को पहले सुपरहीरो 'शक्तिमान' के रूप में याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वो दौर फिर से लौट आया है। 'शक्तिमान' ने वापसी कर ली है, जिसकी घोषणा हो गई है। दरअसल, पॉकेट FM 40 एपिसोड वाली ऑडियो सीरीज में इस शो को लेकर आया है।
खुशी
अभिनेता ने जाहिर की खुशी
अभिनेता मुकेश 'शक्तिमान' की वापसी पर बात करते हुए बोले, "यह शो युवा मन में सच्चाई, निस्वार्थता और साहस को प्रेरित करने के लिए बनाया गया था। ये मूल्य शाश्वत हैं। जब पॉकेट FM ने मुझसे संपर्क किया तो मैं यह देखने के लिए उत्साहित था कि ऑडियो के जरिए ये आदर्श कैसे जिंदा होंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने नई कहानी के साथ, शक्तिमान की आत्मा को संरक्षित करते हुए, नए सिरे से प्रस्तुत किया, मैं प्रभावित हूं।"
शक्तिमान
नई पीढ़ी से नई आवाज में करता है बात- मुकेश
अभिनेता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि शक्तिमान के सार को जिंदा रखा गया। यह शो नई पीढ़ी से नई आवाज में बात करता है। उन्हें संदेह है कि कोई अन्य प्रोडक्शन हाउस इस किरदार के साथ इतना न्याय कर पाता। बता दें कि 'शक्तिमान' का निर्माण खुद मुकेश ने किया था,और यह शो 13 सितंबर, 1997 से 27 मार्च, 2005 तक DD नेशनल पर प्रसारित हुआ था। पॉकेट FM पर इसकी वापसी प्रशंसकों के लिए तोहफा है।