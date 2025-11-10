लौट आया 'शक्तिमान', मुकेश खन्ना ने 90 के दशक वाला सुपरहीरो बनकर वापसी की

लौट आया पहला सुपरहीरो शक्तिमान

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Nov 10, 202505:28 pm

क्या है खबर?

90 के दशक में हर बच्चे के मुंह पर 'शक्तिमान' रहता था। आज भी जब दुनियाभर में बैडमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपरहीरो की चर्चा होती है, ताे भारत में मुकेश खन्ना को पहले सुपरहीरो 'शक्तिमान' के रूप में याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वो दौर फिर से लौट आया है। 'शक्तिमान' ने वापसी कर ली है, जिसकी घोषणा हो गई है। दरअसल, पॉकेट FM 40 एपिसोड वाली ऑडियो सीरीज में इस शो को लेकर आया है।