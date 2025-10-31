रणबीर कपूर संभालेंगे दादा राज कपूर की सिनेमाई विरासत, करेंगे पिता ऋषि कपूर का सपना साकार
क्या है खबर?
मुंबई के चेंबूर में स्थित बॉलीवुड के मशहूर प्रोडक्शन हाउस RK स्टूडियो को साल 2019 में बेच दिया गया था और इसे बेचने का फैसला राज कपूर के बच्चों ने मिलकर लिया था। 'आग' से लेकर 'आवारा' और 'बरसात' जैसी कई सुपरहिट फिल्में इसी स्टूडियो के बैनर तले बनीं। बहरहाल, खबर है रणबीर कपूर अपने दादा राज कपूर की सिनेमाई विरासत को जिंदा रखने के लिए अब उनके नक्शे-कदम पर चलते हुए इस स्टूडियो को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं।
शुरुआत
अब सिर्फ अभिनय नहीं, पर्दे के पीछे भी खूब सक्रिय रहेंगे रणबीर
रणबीर अपने दादा राज कपूर के मशहूर RK स्टूडियो को दोबारा जीवित करने की तैयारी में हैं। ये पहल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की विरासत और यादों को जिंदा रखने के लिए की जा रही है। रणबीर अपने दादा की तरह ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जिनमें RK स्टूडियो की पुरानी पहचान, भावनाएं और परंपराओं की झलक हो, लेकिन साथ ही आधुनिक जमाने की सोच और अंदाज भी दिखे ताकि आज के दर्शक उनसे जुड़ सकें।
तैयारी
अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गए रणबीर
इस प्रोजेक्ट की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ कहानियां चुन ली गई हैं। जल्द ही शूटिंग शुरू होगी। रणबीर आरके स्टूडियो को फिर से मुंबई में एक बड़ा और रचनात्मक फिल्म केंद्र बनाना चाहते हैं। वहां ऑफिस, मीटिंग्स और फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसे काम होंगे ताकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग साथ मिलकर काम कर सकें। यह पूरा प्रोजेक्ट रणबीर के पिता ऋषि कपूर का सपना भी था, जो चाहते थे कि कपूर परिवार की फिल्मों की विरासत आगे बढ़ती रहे।
योजना
निर्देशक की कुर्सी पर बैठने को तैयार रणबीर
इसी के साथ रणबीर अपनी पहली फिल्म बतौर निर्देशक भी इसी पुनर्जीवित स्टूडियो से शुरू करेंगे। इस नए RK स्टूडियो के तहत दीपिका पादुकोण, अयान मुखर्जी जैसे बड़े बॉलीवुड कलाकारों और निर्देशकों के साथ भी बड़ी फिल्में बनाई जाएंंगी। अब RK बैनर को दोबारा जिंदा करने का इससे अच्छा तरीका भला और क्या हो सकता है। वैसे भी दादा की विरासत संभालना पोते का काम होता है। उसपर से दादा की विरासत अगर इतनी गौरवशाली हो तो कहने ही क्या।
यादें
राज कपूर के सुनहरे दौर की यादें ताजा करेंगे रणबीर
जब नया RK स्टूडियो खुलेगा तो उसका उद्घाटन एक बड़ा भव्य समारोह होगा, जो राज कपूर के सुनहरे दौर की यादें ताजा करेगा और दिखाएगा कि अब कपूर परिवार की अगली पीढ़ी इस विरासत को कैसे आगे ले जा रही है। कुल मिलाकर अब रणबीर सिर्फ फिल्मों में अभिनय करने वाले स्टार नहीं रहे, बल्कि अपने दादा राज कपूर की बनाई हुई फिल्मी परंपरा और RK स्टूडियो की जिम्मेदारी संभालने वाले वारिस भी बन गए हैं।
जानकारी
कब बना था RK स्टूडियो?
RK स्टूडियो को राज कपूर ने साल 1948 में बनाया था। इसने भारतीय सिनेमा को 'सत्यम शिवम सुंदरम' और 'राम तेरी गंगा मैली' जैसी कई कालजयी फिल्में दीं। RK फिल्म्स के बैनर तले आखिरी फिल्म साल 1999 में आई 'आ अब लौट चलें' थी।