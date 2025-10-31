LOADING...
नेटफ्लिक्स पर दिखाई देगी कपूर खानदान की विरासत, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी
'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@netflix_in)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
01:40 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड सिनेमा के सबसे चर्चित परिवारों में शामिल, कपूर खानदान की विरासत अब हर किसी की आंखों के सामने होगी। नेटफ्लिक्स पर 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी कर दी गई है। निर्माताओं ने 31 अक्टूबर को आगामी डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया है, जिसमें रणधीर कपूर, बबीता कपूर, नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर समेत, परिवार के सभी सदस्यों को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख।

रिलीज

कपूर फैमिली पर बनी डॉक्यूमेंट्री इस दिन होगी रिलीज 

नेटफ्लिक्स ने कपूर खानदान पर बनी डॉक्यूमेंट्री, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी करते हुए लिखा, 'कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है, और आप भी आमंत्रित हैं। देखिए "डाइनिंग विद द कपूर्स", 21 नवंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।' वैसे तो इस पोस्टर में, कपूर खानदान के सभी सदस्यों की तस्वीरें और नाम शामिल हैं, लेकिन आलिया भट्‌ट का नाम दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब यह राज तो 21 नवंबर को ही खुल सकेगा।

ट्विटर पोस्ट

