नेटफ्लिक्स पर दिखाई देगी कपूर खानदान की विरासत, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी

'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@netflix_in)

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Oct 31, 202501:40 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड सिनेमा के सबसे चर्चित परिवारों में शामिल, कपूर खानदान की विरासत अब हर किसी की आंखों के सामने होगी। नेटफ्लिक्स पर 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी कर दी गई है। निर्माताओं ने 31 अक्टूबर को आगामी डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया है, जिसमें रणधीर कपूर, बबीता कपूर, नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर समेत, परिवार के सभी सदस्यों को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख।