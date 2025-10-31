नेटफ्लिक्स पर दिखाई देगी कपूर खानदान की विरासत, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड सिनेमा के सबसे चर्चित परिवारों में शामिल, कपूर खानदान की विरासत अब हर किसी की आंखों के सामने होगी। नेटफ्लिक्स पर 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी कर दी गई है। निर्माताओं ने 31 अक्टूबर को आगामी डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया है, जिसमें रणधीर कपूर, बबीता कपूर, नीतू कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर समेत, परिवार के सभी सदस्यों को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख।
रिलीज
कपूर फैमिली पर बनी डॉक्यूमेंट्री इस दिन होगी रिलीज
नेटफ्लिक्स ने कपूर खानदान पर बनी डॉक्यूमेंट्री, 'डाइनिंग विद द कपूर्स' की रिलीज तारीख जारी करते हुए लिखा, 'कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है, और आप भी आमंत्रित हैं। देखिए "डाइनिंग विद द कपूर्स", 21 नवंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।' वैसे तो इस पोस्टर में, कपूर खानदान के सभी सदस्यों की तस्वीरें और नाम शामिल हैं, लेकिन आलिया भट्ट का नाम दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब यह राज तो 21 नवंबर को ही खुल सकेगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Kapoor Khandaan ka lunch invite aa gaya hai 🥰 and you're invited ✨— Netflix India (@NetflixIndia) October 31, 2025
Watch Dining With The Kapoors, out 21 November, only on Netflix. #DiningWithTheKapoorsOnNetflix pic.twitter.com/qM0ey94C7n