रणबीर कपूर रखेंगे निर्देशन जगत में कदम

क्या रणबीर कपूर रखेंगे निर्देशन जगत में कदम? अभिनेता ने दिया जवाब

लेखन दीक्षा शर्मा 10:16 am Sep 29, 202510:16 am

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने साल 2007 में आई फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म से वह दर्शकों के दिलों में घर कर गए थे। रणबीर 43 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने प्रशंसकों को संकेत दिया कि वह जल्द निर्देशन की दुनिया में कदम रख सकते हैं।