क्या रणबीर कपूर रखेंगे निर्देशन जगत में कदम? अभिनेता ने दिया जवाब 
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 29, 2025
10:16 am
क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने साल 2007 में आई फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म से वह दर्शकों के दिलों में घर कर गए थे। रणबीर 43 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने प्रशंसकों को संकेत दिया कि वह जल्द निर्देशन की दुनिया में कदम रख सकते हैं।

बयान

रणबीर ने कही ये बात

इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान प्रशंसकों से बातचीत करते हुए रणबीर ने कहा, "मैं एक फिल्म निर्देशित करने के लिए बेताब हूं। मैंने हाल ही में एक राइटर्स रूम शुरू किया है और मैं खुद को प्रेरित करने के लिए उन दो विचारों पर काम कर रहा हूं, जिन्हें मैंने सोचा है।" उन्होंने आगे कहा, "यह काम मेरी योजनाओं का हिस्सा है और मैं आने वाले कुछ वर्षों में इसे हर हाल में पूरा करना चाहता हूं।"

आगामी फिल्में

रणबीर ने 'एनिमल पार्क' पर दिया अपडेट

इसके साथ रणबीर ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल 'एनिमल पार्क' पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा, "फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू होगी। संदीप रेड्डी वांगा मुझसे लगातार बात कर रहे हैं और यह वाकई कमाल का है। मैं सेट पर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।" रणबीर जल्द ही फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे। इसके अलावा उनके पास 'लव एंड वॉर', 'धूम 4' और 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट 2- देव' जैसी फिल्में भी हैं।