LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे पति रणबीर कपूर, पैपराजी से बोले- ये रुक नहीं रही 
आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे पति रणबीर कपूर, पैपराजी से बोले- ये रुक नहीं रही 
आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे रणबीर कपूर

आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे पति रणबीर कपूर, पैपराजी से बोले- ये रुक नहीं रही 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
10:13 am
क्या है खबर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। दोनों जल्द ही एक साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं। हाल ही में इस जोड़े को भंसाली के दफ्तर के बाहर देखा गया। इस दौरान आलिया-रणबीर को पैपराजी ने घेर लिया और एक-साथ तस्वीरें खिंचवाने का आग्रह भी किया। पैपराजी के सामने रणबीर अपनी पत्नी आलिया का मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए नजर आए।

वीडियो

वीडियो हो रहा खूब वायरल

सामने आए वीडियो में रणबीर को चुलबुल अंदाज में देखा गया। वह पैपराजी के सामने आलिया को तस्वीर खिंचवाने के लिए न रुकने पर मजाकिया अंदाज में छेड़ते भी नजर आए। रणबीर ने पैपराजी से कहा, "ये रुक ही नहीं रही।" इसके बाद आलिया मुस्कुराते हुए अपनी कार से उतरीं और कैमरे के सामने रणबीर के साथ पोज दिया। रणबीर और आलिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो