आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे रणबीर कपूर

आलिया भट्ट को चिढ़ाते दिखे पति रणबीर कपूर, पैपराजी से बोले- ये रुक नहीं रही

लेखन दीक्षा शर्मा 10:13 am Aug 07, 202510:13 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। दोनों जल्द ही एक साथ फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे, जिसके निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं। हाल ही में इस जोड़े को भंसाली के दफ्तर के बाहर देखा गया। इस दौरान आलिया-रणबीर को पैपराजी ने घेर लिया और एक-साथ तस्वीरें खिंचवाने का आग्रह भी किया। पैपराजी के सामने रणबीर अपनी पत्नी आलिया का मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए नजर आए।