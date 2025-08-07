ब्रैड पिट की मां जेन नहीं रहीं

ब्रैड पिट की मां जेन का निधन, पोती ने लिखा- हम इसके लिए तैयार नहीं थे

लेखन दीक्षा शर्मा 09:49 am Aug 07, 202509:49 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। कहा जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। जेन के निधन की पुष्टि उनकी पोती सिडनी पिट ने की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी की ढेर सारी अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजली दी है। इसके साथ उन्होंने एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा है।