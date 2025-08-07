ब्रैड पिट की मां जेन का निधन, पोती ने लिखा- हम इसके लिए तैयार नहीं थे
क्या है खबर?
हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। कहा जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। जेन के निधन की पुष्टि उनकी पोती सिडनी पिट ने की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी की ढेर सारी अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजली दी है। इसके साथ उन्होंने एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा है।
पुष्टि
सिडनी ने लिखा भावुक नोट
ब्रैड पिट की भतीजी और उनके भाई डग पिट की बेटी सिडनी ने लिखा, 'मेरी प्यारी दादी, हम अभी आपके जाने को लेकर तैयार नहीं थे। हालांकि, ये सोचकर थोड़ा आसान हो गया कि अब आखिरकार आप फिर से गाने, नाचने और पेंटिंग करने के लिए आजाद हैं। वो हम सभी 14 पोते-पोतियों के साथ बिना किसी रुकावट के घुल-मिल जाती थीं। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। मुझे नहीं पता हम आपके बिना कैसे आगे बढ़ पाएंगे।'
दुख
वो हम सब में जिंदा हैं- सिडनी
सिडनी ने आगे लिखा, 'दादी का दिल बहुत बड़ा था। वह सभी लोगों की बहुत परवाह करती थीं। उन्होंने मुझे पेंटिंग करना, मजबूत बनना, दयालुता से नेतृत्व करना, हर चीज में ईसा-मसीह से प्रेम करना और छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाया। हम खुशकिस्मत थे कि हमें बड़े होते हुए उनसे प्यार मिला और मुझे पता है कि वो हम सब में जिंदा है।' ब्रैड के प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनकी मां के निधन पर शो व्यक्त कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
भावुक हुए प्रशंसक
sending prayers. RIP, Jane 🕊❤️ pic.twitter.com/kZqmrKKUya— brad pitt updates (@pittstoppp) August 6, 2025